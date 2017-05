Uudised

Saare noormees võttis videokonkursi võidu

Kolmapäev, 24. mai 2017.



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 24. mai 2017. Saaremaa ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Artur Alpstål võitis Eesti Pagari Rehe filmikonkursi peaauhinna, milleks oli GoPro 5.



“Kui ma esimest korda lugesin, et olen konkursi võitnud, ei suutnud ma uskuda, et minu ühe päevaga valminud video ongi võitjaks osutunud,” imestas Artur.



Oma päris esimese video tegi ta 2013. aastal telefoniga, tagantjärele ta ise enam seda väga heaks ei hinda. Sellest ajast peale tegeleb ta sõbraga parkouri videote filmimisega, millest üks võitis tänavu Kuressaare minifilmifestivalil parima elustiili video eriauhinna. Aktiivsemalt hakkas ta videote filmimisega tegelema 2014. aastal, kui tegi isikliku YouTube’i kanali A&Avideos.



“Olen oma YouTube’i kanalile juba päris mitmeid videosid teinud, kuid ekstra mingi konkursi jaoks ei ole varem teinud. Kui nägin Rehe filmikonkursi reklaami Facebookis ja Instagramis tekkis mul idee, et võiks ka osa võtta,” rääkis Artur.



Idee väljamõtlemisel oli tema jaoks oluline, et see oleks võimalikult suvila lähedal looduskaunites kohtades üles filmitud. Konkursile otsustas ta esitada time-lapse video, mis koosneb lühikese intervalliga piltidest. 37-sekundilise klipi tarbeks tegi ta kokku üle 1500 foto. Aega kulus selleks terve päev. Võtteid tegi ta nii päeval kui öösel ning kasutas ära Saaremaa sümboleid ja loodust. Igasse kaadrisse sättis ta pätsi musta leiba ja kirjutas juurde ka lühikese sõnumi.



