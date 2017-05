Uudised

Karja külaselts ehitab muinaslaeva

Kolmapäev, 24. mai 2017.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 24. mai 2017. Paadi emapuuks sobiv tamm langetati Karja mõisapargist. OÜ ArborEst esindajate selja taga on Aleksander Väärt (vasakul) ja Karja külavanem Kalvi Humal. FOTO: erakogu Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) kevadvoorus 2017 küsiti Saare maakonnas 25 taotlusega kokku 35 062 eurot.



Kogukonna arengu ehk meetmest 1 said toetust 14 taotlust kogusummas 16 811 eurot. Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meetmest ehk meetmest 2 said positiivse vastuse 11 taotlust kogusummas 18 251 eurot.



Meetmest 2 said oma projektile 1880-eurose rahasüsti MTÜ Karja Külaseltsi tegusad liikmed, kellel on plaan ehitada muinaslaev. Seltsi liige Andres Jalakas ütles, et idee on ammu peas tiirelnud.



„Idee on ehitada päris viikingilaev, aga kuna LEADER-programmist pole rahastust saadud, oli plaan jõuda selleni pikemat teed pidi,“ selgitas ta valikut meisterdada väiksem paat.



Saarlaste paadi eeskujuks on Jalaka sõnul Norrast Gogstadist 1880. aastal leitud 10. sajandil ehitatud suurema ajaloolise laeva juures olnud väike paat. „See tuleb umbes 6,5 meetrit pikk ja 1,3 meetrit lai neljaaeruline muinaspaat,“ lisas ta.



Protsessi käigus on kavas korraldada ka õppepäevi, et teadmisi saada ning kogu projektiga vajalikud võtted ja kogemused omandada. „Lõppeesmärk on ikkagi kunagi valmis meisterdada suur viikingilaev, mis tundub, et on Saaremaal puudu.“



Esimesest koosolekust võttis Jalaka sõnul osa kümme inimest, kes paadi ehitamise vastu tõsisemat huvi üles näitasid. „Nime paadil veel pole – vaatame, mis nägu laps tuleb,“ sõnas ta lõbusalt.



Tulevikuplaanid olemas



Tallaraud tellitakse OÜ Valjala Sepikoja toodanguna, puidumaterjal saadakse AS Saare Ehituspuidust eritellimusena. „Puitmaterjali peab hoolikalt valima. Hea oleks, kui saaksime kasutada ilma oksakohtadeta puitu,“ lootis ta.



Kuigi paadinaelad ostetakse masstoodanguna, plaanitakse siiski ära rääkida mõni sepp, kes osalistele nende sepistamist õpetaks. Paadi emapuuks plaanitakse voolida 18. mail Karja mõisapargist vanu kombeid jälgides langetatud suur tamm.



„Toimingut ühtegi naisterahvast ega kassi nähtavalt ei jälginud. Maa, mere ja metsa jumalatelt sai puude mahavõtmise eest palutud lepitust,“ kirjeldas Jalakas, lisades, et samuti paluti kaitset ja toetust uue laeva võimalikult kiireks sünniks.

„Ajalooliselt sellel paadil ilmselt küll purje peal polnud, aga tänapäeval on see saanud populaarseks,“ nentis Jalakas, lisades, et sellistele alustele korraldatakse ka võistlusi.



Plaanis on paadiga korraldada kevadisel ajal kõrgema veega Leisi jõel viikingireise ja suvel kas Triigis või Soelas merele minna. „Soela sadama seltsist on mitu huvilist meie pundis ja mõned kaugemaltki,“ ütles ta.



Veel said meetmest 1 rahastuse teiste hulgas Abruka muuseumi selts, kes soetab lauluväljakule pingid, ja Pöide spordiselts jalggolfi rajamise ideega. Laste mänguväljak kerkib nii Paenase külaplatsile kui Pähklasse.



Meetme 2 abil korraldatakse nii kokkutulekuid kui külapäevi, ratsatriatlon, erinevaid koolitusi ja üritusi.



Toetuse suurus ühele projektile on kuni 2000 eurot ja minimaalne omafinantseeringu määr kümme protsenti projekti kogumaksumusest.





Meede 1

Salme Rahva Maja Selts – muinasehituse õppepäev Salme Viikingimaja juures – 497 eurot

Jööri Küla Selts – Jööri Folk – 1660 eurot

Anseküla Põllumeeste Selts – Anseküla kodukandi päev – 548 eurot

Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts – „Lapsed turvaliselt merele“ – 1233 eurot

Metsküla Küla Selts – IV Metsküla külakokkutulek – 700 eurot

MTÜ Käesla Arenguselts – sada puuskulptuuri EV 100 juubeliks Käesla kogukonnale – 1043 eurot

Saaremaa käsitööselts – KadakMari kangakudumise kursus „Kuldne lõim“ – 2000 eurot

Vilsandi Külaselts – XIII vilsandlaste päevad – 1365 eurot

Laimjala Arenguselts – Laimjala Aerurammu jätkusuutlikkus läbi noorte kaasamise – 1419 eurot

Ruhnu Kultuuriruum – Ruhnu kogukonna puutöökoja seadmete kasutuskoolitus – 1950 eurot

MTÜ Saaremaa Kodukant – Saare maakonna külad XII Maapäeval Viljandimaal – 1273 eurot

MTÜ Saare Ratsakeskus – ratsatriatlon Haagi Lõugas XII – 1145 eurot

Mustjala külaselts – „Põlvkonnad kokku“ – 378 eurot

Sakla Külaarengu Selts – 70 aastat kolhooside algusest Saklas – 1599 eurot



Meede 2

Abruka Muuseumi Selts – Abruka lauluväljaku pingid – 1720 eurot

MTÜ Randvere Heaks – Randvere seltsimaja vee- ja kanalisüsteem – 2000 eurot

Võhma kultuuri- ja spordiselts – kingitus Võhma kogukonnale EV100 juubeliks – 2000 eurot

Laoküla külaselts – varjualuse tugikonstruktsioonide remont – 1690 eurot

Anseküa Põllumeeste Selts – lauad, toolid ja tahvel seltsimajale – 1163 eurot

Pöide spordiselts – jalggolf Pöide terviserajale – 1997 eurot

MTÜ Jaani Saadu Külaselts – külaplatsi laste mänguväljak – 1739 eurot

MTÜ Karja Külaselts – ajaloolise muinaspaadi ehitamine – 1880 eurot

Pähkla Küla Arengu Selts – „Ühine tulevikuvärav“ – 1620 eurot

MTÜ Aad ja Teed – Paenase külaplatsile laste mänguväljak – 486 eurot

