Undrest ja Aru tõttasid Keskerakonda madalseisust päästma

Teisipäev, 23. mai 2017.



Autor: Ahto Jakson Teisipäev, 23. mai 2017. Mihkel Undrest ja Aivar Aru. FOTOD: Valmar Voolaid Teisipäeval koos olnud Keskerakonna juhatus otsustas 3. juunil Kuressaares kokku kutsuda Saaremaa piirkonna erakorralise konverentsi, kus valitakse piirkonna uus esimees ja ka juhatus.



Keskerakonna peasekretär Jaak Aab edastas eile hommikul erakonna Saaremaa piirkonnale info, kus seisis kirjas, et 22. mail toimus Keskerakonna juhatuse koosolek, kus arutati Saaremaa piirkonnas kujunenud olukorda.



Lähtudes sellest, et Saaremaa piirkonna tegevus peab jätkuma, otsustas erakonna juhatus kokku kutsuda piirkonna erakorralise konverentsi 3. juunil kell 11 Kuressaares hotelli Meri konverentsisaalis.



“Saaremaa piirkonna esimees ega juhatuse liikmed esmaspäeval toimunud erakonna juhatuse koosolekule kutset ei saanud ja antud päevakorrapunktist meid ei informeeritud,” ütles Keskerakonna Saaremaa piirkonna senine juht Janne Nurmik.



Erakonna juhatuse koosolekul võeti Keskerakonda vastu 26 saarlast, kes esitasid oma kandideerimisavalduse erakonna Läänemaa piirkonnale. “Mulle teadaolevalt on uute liikmete soovitajad Jaak Aab ja Jaanus Karilaid,” lisas Nurmik.



“Saaremaa piirkonna esimees ja juhatus olid teatanud, et nad on peatanud oma volitused piirkonna erakorralise konverentsi kokkukutsumiseni. Oma kirjas tegid nad ka ettepaneku erakonna juhatusel konverents kokku kutsuda, mida ka erakonna juhatus tegi. Kuna Saaremaa piirkonna juhatus ei tegutsenud ega võtnud vastu uusi liikmeid, esitasid 26 inimest avaldused Läänemaa piirkonda, kuid on kinnitanud, et soovivad edaspidi kuuluda just Saaremaa piirkonda,” vastas Keskerakonna avalike suhete juht Andre Hanimägi.



Viidates Saaremaa piirkonnas uue hingamise vajadusele, pakkus olukorrale lahenduse Keskerakonna aseesimees ja Läänemaa piirkonna juht Jaanus Karilaid, kelle sõnul toovad piirkonda uue hingamise endised keskerakondlased Aivar Aru ja Mihkel Undrest oma meeskonnaga.



“Nad tulid erakonda tagasi ja tõid mitmeid väärikaid inimesi endaga kaasa ning lubasid veel tuua,” kinnitas Karilaid.



Mihkel Undresti sõnul otsustas ta uuesti Keskerakonnaga ühineda, sest põhjused, miks ta omal ajal erakonnast lahkus, on praeguseks kadunud. Mihkel Undrest oli varem Keskerakonnas aastatel 2007-2012 ja Aivar Aru aastatel 2008-2012. Aru astus 2014. aastal Reformierakonda, kuhu kuulus kuni tänavu 15. maini.



Valimistele oma nimekirjaga



Kuidas Keskerakonna Saaremaa piirkond läheb vastu kohalikele valimistele, sellele küsimusele saab Janne Nurmiku väitel vastata 3. juunil valituks osutunud piirkonna esimees.



Seevastu Jaanus Karilaid lubas, et kohalikele valimistele minnakse Saaremaal vastu oma nimekirjaga, mitte ei kandideerita valimisliidus. “Valimisliit on pettunud poliitikute pelgupaik. Ükski valimisliit ei too investeeringut. Kogu poliitiline lobi käib erakondade kaudu,” põhjendas Karilaid.



Keskerakonna Saaremaa piirkonna juhatus peatas oma volitused 7. mai otsusega kuni piirkonna erakorralise koosoleku toimumiseni, leides, et see on tekkinud olukorras parim lahendus. “Keskerakonna jaoks on tegemist pretsedendiga,” märkis Karilaid.



Arendusjuhti ei ole vaja



Nurmiku sõnul soovis Saaremaa piirkonna juhatus leida edasiviiva ja koostööalti viisi piirkonna igakülgseks arendamiseks, sealhulgas väärika ja oma ala spetsialistidest koosneva liikmeskonna kaasamiseks, samuti kohaliku omavalitsuse valimiste ettevalmistamiseks.



“Juhatus selgitas nii erakonna esimehele kui peasekretärile korduvalt, et arvestades Keskerakonna Saaremaa piirkonnas aastate jooksul tekkinud madalseisu, vajab nii piirkonna esimees kui juhatus piirkonna igakülgseks arendamiseks aega, võimalust ja ressurssi,” väljendas Nurmik.



Muu väljapakutud lahenduse juures arvas piirkonna juhatus, et nii väikeses piirkonnas nagu Saaremaa, ei ole tarvilik võtta erakonnal eraldi palgale arendusjuhti. Keskerakonna Saaremaa piirkonna juhatus leidis, et arendusjuhi tööga saab suurepäraselt hakkama ka piirkonna esimees, saades nii täita piirkonna liikmete poolt talle usaldatud rolli, keskenduda partei seatud ametikohustuste täitmisele ja kanda vastutust kohaliku omavalitsuse valimiste ettevalmistuse eest.



“Erakonna esimehe mitme kinnituse kohaselt pidi Saaremaa piirkonna juhatuse pöördumisele lahenduse leidma peasekretär. Kahjuks oodatud lahendust ei tulnud ega ka mitte peasekretäri vastust Saaremaa juhatuse pöördumisele,” tõdes Nurmik.



Keskerakonna aseesimehe Jaanus Karilaidi hinnangul võiks arendusjuht siiski igas piirkonnas olla. “Ta hoiaks koostööd erakonna juhatuse ja piirkonna vahel,” mainis Karilaid.



Keskerakonna peasekretär Jaak Aab ütles, et piirkondlike kontorite sulgemise plaani erakonnal ei ole ning Saaremaa büroo on ja jääb avatuks. “Piirkondade esimeeste kohad ei ole palgalised. Samas on piirkonna juhiks kandideerinul vastutusrikas töö, mis vajab suurt panustamist ja seda eriti valimiseelsel ajal. Erakonna büroo ootused piirkonna tööle ei ole paraku täitunud ning meie visioonid töö edasisest korraldamisest ei ühti,” nentis Aab.



Keskerakonna Saaremaa piirkonna referent ei ole oma volitusi 7. mail peatanud ja piirkonna kontor on olnud avatud kokkulepitud ajal teisipäeviti ja neljapäeviti. Ühtegi liitumisavaldust ei ole ajavahemikul 7. maist kuni eilseni kontorisse laekunud. 