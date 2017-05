Uudised

Peatänava tööd peagi lõpusirgel

Kolmapäev, 24. mai 2017.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 24. mai 2017. Juba mõnda aega on Tallinna tänaval mitmes kohas käimas ulatuslikud teetööd. Kui Olerexi juurest Selverini pääseb, siis kuu lõpuks peaks ka Neste tankla juurde pääsema.



Klotoid OÜ projektijuht Madis Lepp andis lootust, et mai lõpuks peaks olema Neste tanklale juurdepääs taas kergendatud ja rajatav ringristmik tavaliiklusele avatud. „Tähtaeg on 17. juuni, aga püüame mai lõpuga valmis saada,“ sõnas ta.



Suletuks jääb veel vaid Raudtee ja Garnisoni tänava vaheline Tallinna tänava lõik.



