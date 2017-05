Uudised

Mis juhtus?

Kolmapäev, 24. mai 2017.



22. mail kell 15.36 teatas murelik ema häirekeskusele, et tema kodus Kuressaares J. Smuuli tänaval võib midagi põleda.



Kodus viibinud laps oli helistanud emale ja andnud teada tulekahjust nende kodus. Päästjate saabudes selgus, et ema oli jõudnud enne nende tulekut koju ningkustutanud põleva röstri pulberkustutiga. Päästjad ventileerisid ruumid.



Päästeamet tuletab meelde, et õnnetuse korral tuleb helistada hädaabinumbrile 112. Autor: MM Kolmapäev, 24. mai 2017.

