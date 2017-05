Uudised

Orissaare õpilased osalevad Ruhri mängudel

Kolmapäev, 24. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Juuni alguses sõidavad Orissaare gümnaasiumi kümme õpilast ja kaks õpetajat Saksamaale Schwerte linna.



“Orissaare valla partnervallal Leppävirtäl (Soome) on sõprussidemed Schwerte linnaga Saksamaal, sealt ka meie kontaktid sakslastega,” ütles Orissaare gümnaasiumi saksa keele õpetaja Ene Kööts. Eelmisel kevadel võõrustasid nemad külalisi Saksamaalt ning sel aastal toimub juba kolmas kohtumine, kus osaletakse koos soome ja saksa sõpradega Ruhri mängudel (Ruhr games).



Saksamaale sõidavad Köötsi sõnul aktiivsed ja ettevõtlikud õpilased erinevatest klassidest ning kaasatud on ka edukad sportlased.



Sõitu toetavad Ruhr Games ja Schwerte linnavalitsus. “Täname Saksa-poolset korraldajat Siegrid Mexnerit, kes on Leppävirtä-Schwerte sõprusühingu liige olnud juba aastaid,” märkis Ene Kööts.



Reisi eesmärk on laiendada noortel silmaringi, praktiseerida keelt ning osaleda kohalikel spordivõistlustel.



Orissaarlaste reis saab teoks 10.–17. juunini.



Ivika Laanet-Nuut Autor: Ivika Laanet-Nuut Kolmapäev, 24. mai 2017.“Orissaare valla partnervallal Leppävirtäl (Soome) on sõprussidemed Schwerte linnaga Saksamaal, sealt ka meie kontaktid sakslastega,” ütles Orissaare gümnaasiumi saksa keele õpetaja Ene Kööts. Eelmisel kevadel võõrustasid nemad külalisi Saksamaalt ning sel aastal toimub juba kolmas kohtumine, kus osaletakse koos soome ja saksa sõpradega Ruhri mängudel (Ruhr games).Saksamaale sõidavad Köötsi sõnul aktiivsed ja ettevõtlikud õpilased erinevatest klassidest ning kaasatud on ka edukad sportlased.Sõitu toetavad Ruhr Games ja Schwerte linnavalitsus. “Täname Saksa-poolset korraldajat Siegrid Mexnerit, kes on Leppävirtä-Schwerte sõprusühingu liige olnud juba aastaid,” märkis Ene Kööts.Reisi eesmärk on laiendada noortel silmaringi, praktiseerida keelt ning osaleda kohalikel spordivõistlustel.Orissaarlaste reis saab teoks 10.–17. juunini.Ivika Laanet-Nuut

Veel artikleid samast teemast »