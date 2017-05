Uudised

Kodutütred pisteti kaante vahele

Kolmapäev, 24. mai 2017.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 24. mai 2017. Saaremaa rühmade info kogus ja pani kirja Peeter Kask. FOTO: erakogu Laupäeval esitleti Tallinnas Okupatsioonimuuseumis trükisooja kodutütarde ajalooraamatut, millest 20 lehekülge on pühendatud Saaremaale.



Raamatu tutvustusse on kirjutatud, et “Kodutütarde mustrid“ heidab pilgu organisatsiooni kujunemisloole, traditsioonidele ning eluolule algusest tänapäeva, rohujuuretasandist keskjuhtimiseni ning tegutsemistahtest uute alguste ja rõõmudeni.



Materjal võimaldab aduda, kuivõrd erinevad käitumis- ja mõttemustrid on koondunud ühte, väljendudes organisatsiooni vormilises korrapäras. Jagatud väärtused ja aated ning koostegutsemise jõud annavad kodutütardele ühise väe.

Lükkides ritta kodutütarde tegemised ja ettevõtmised, põimub otsekui mustriline kirivöö, mille igal triibul, värvil ja üksikul elemendil on oma oluline koht – elust saab seiklus.



Kodutütarde Saaremaa ringkonnavanem Tiia Kütt tunnistas, et kui kogu idee sündis neil keskjuhatuses, siis mõtte kirjutada lood igast rühmast käisid välja just saarlased. “Kolleegiumile mõte meeldis, sest rühmad on kõige alus,“ selgitas ta.

Praegu on Küti sõnul raamatut saarel kaks eksemplari, kuid sügisel toimuval ringkonna taasloomise juubelipidustustel kingitakse see kõigile rühmajuhtidele ja endistele ringkonnavanematele, kes on ühingusse panustanud.



Kuigi käesolev raamat valmis aastaga, ei saa kodutütarde kogemuste kollektsioon siiski kunagi päris valmis, vaid teiseneb, uueneb, haakub sõprade ja toetajate vaadetega, luues uusi võimalusi ja rikastades seejuures iga osalist.

Raamatust leiab ka iga ringkonna ajaloolise ülevaate. Saaremaa osa pani kirja Peeter Kask.



Kaante vahele on kogutud materjali aastaist 1932–2017 ja huvitavat lugemist leiab lausa 432 leheküljelt.



