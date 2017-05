Uudised

Kohtunik sai ametist lahti

Teisipäev, 23. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Teisipäev, 23. mai 2017. President otsustas vabastada ametist Pärnu maakohtu kohtuniku Rein Poki, kes sattus skandaali seoses arvatava purjuspäi autojuhtimisega. Riigipea vabastas Poki ametist alates 1. juunist, võttes aluseks Poki enda sooviavalduse ja riigikohtu esimehe ettepaneku.



Poki võimaliku joobe kohta sai politsei vihje mullu 3. augusti õhtul, kui Virtsu-Kuivastu liinil sõitval praamil tundis veokijuht Poki juures alkoholilõhna ning märkas, et sellele vaatamata istus mees autosse ning alustas sõitu.



Korrakaitsjad peatasid Poki auto Kuressaare lähedal, kus Pokk keeldus tõenduslikku alkomeetrisse puhumast.



Seejärel viidi mees Kuressaare haiglasse vereproovi andma. Vereproov suleti spetsiaalsete kleepsudega pakendisse ja saadeti Tallinnasse kohtuarstlikku ekspertiisi.



Instituudis tuvastati, et juhi verest leiti etanooli 0,98 milligrammi ühe grammi kohta. Kui sellest maha arvata võimalik eksimus 0,05 milligrammi, jäi tulemuseks 0,93 mg/g. Alles 28. oktoobril vormistas Kuressaare politseijaoskond Pokile väärteootsuse, mille aga Pokk kohtus vaidlustas.



Pokk viitab vaidlustuses, et temalt võetud vereproovi pakend polnud korrektselt suletud ning seega ei saa välistada, et vereprooviga on manipuleeritud.



Politsei väärteootsuse vaidlustanud Rein Pokk on edukalt vältinud kohtuistungile tulekut, kirjutasid Postimees ja Pärnu Postimees aprillis. Poki võimaliku joobe kohta sai politsei vihje mullu 3. augusti õhtul, kui Virtsu-Kuivastu liinil sõitval praamil tundis veokijuht Poki juures alkoholilõhna ning märkas, et sellele vaatamata istus mees autosse ning alustas sõitu.Korrakaitsjad peatasid Poki auto Kuressaare lähedal, kus Pokk keeldus tõenduslikku alkomeetrisse puhumast.Seejärel viidi mees Kuressaare haiglasse vereproovi andma. Vereproov suleti spetsiaalsete kleepsudega pakendisse ja saadeti Tallinnasse kohtuarstlikku ekspertiisi.Instituudis tuvastati, et juhi verest leiti etanooli 0,98 milligrammi ühe grammi kohta. Kui sellest maha arvata võimalik eksimus 0,05 milligrammi, jäi tulemuseks 0,93 mg/g. Alles 28. oktoobril vormistas Kuressaare politseijaoskond Pokile väärteootsuse, mille aga Pokk kohtus vaidlustas.Pokk viitab vaidlustuses, et temalt võetud vereproovi pakend polnud korrektselt suletud ning seega ei saa välistada, et vereprooviga on manipuleeritud.Politsei väärteootsuse vaidlustanud Rein Pokk on edukalt vältinud kohtuistungile tulekut, kirjutasid Postimees ja Pärnu Postimees aprillis.

Veel artikleid samast teemast »