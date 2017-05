Uudised

Suplusvesi meelitab esimesi julgeid

Teisipäev, 23. mai 2017.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 23. mai 2017. Foto on illustratiivne. FOTO: Irina Mägi / Meie Maa arhiiv Kui vatijope kappi panemist tuli tänavu kaua oodata, siis viimaste nädalate soojakraadid on looduse ellu äratanud, päevitajad aasale toonud ja mõni julgem on ära proovinud ka juba avavees ujumise.



Rannavalvurid asuvad Titerannas tööle 1. juunist. Kui möödunud kolmapäeval ulatus seal veetemperatuur +13 kraadini, siis laupäeval mõõdeti veetemperatuuriks juba +15 kraadi.



“Ma usun, et nüüd on juba veel soojem,” lausus Heigo Kips eile Meie Maale.



