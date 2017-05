Uudised

Klemmi robootikud sõidavad täna Taani tippvõistlusele

Teisipäev, 23. mai 2017.



Autor: Sirli Tooming Teisipäev, 23. mai 2017. KG Klemmid värskes võistlusvormis (ülemistes reas vasakult): Juhan Soon, Gretten Vaga, Karl Sirel, Holger Nõgu. Alumises reas (vasakult): Matis Vahter, Sander Berens, Jade Marie Laido, Grete Neilinn. Pildilt on puudu Marcus Kask ja Anna-Terese Nurk. FOTO: Valmar Voolaid Täna sõidab kümnepealine Kuressaare gümnaasiumi robootikaklubi Klemm võistkond Taani FIRST LEGO League (FLL) Avatud Euroopa turneele (Open European Championship) Eestit esindama.



Tegemist on absoluutse tippvõistlusega, mis toimub Århusis 25.–28. maini ning kus osaleb ligikaudu 90 meeskonda kogu Euroopast ja mujalt maailmast.



“Eestit esindada on meile tohutu au,” ütles klubi liige ja meeskonna kõneisik Jade Marie Laido, keda võistkonnakaaslased kapteniks on tituleerinud.



“Seda enam, et üleriigilisse FLL-i finaali pääsesime läbi raskuste, on võimalus Taani sõita kui preemia. Oleme ikka väga elevil!”



Tänavu märtsis toimus Eesti Rahva Muuseumis FLL “Loomadest liitlased” hooaja suurejooneline finaalvõistlus, kus osales kokku 42 meeskonda (sh Eestist, Lätist, Moldovast ja Itaaliast). FIRST LEGO League 2016/17 Eesti meistriks tuli võistkond Triblox Sõmeru avatud noortekeskusest. Esmakordselt anti ka teine meistritiitel, mille tõi Saaremaale võistkond KG Klemm Kuressaarest. Õiguse Taanis toimuvast tippvõistlusest osa võtta said mõlemad meistervõistkonnad.



“Kui märtsi lõpus polnud veel teada, kes meie võistkonna sõidukulusid katta aitab, siis praegu on meil rõõm teatada, et robootikaklubi Klemm osalemist toetavad Audi Eesti, hasartmängumaksu nõukogu, Incap, Kuressaare linnavalitsus, Proekspert, Saaremaa omavalitsuste liit ja Ouman,” loetles KG koolituskeskuse Osilia juhiabi-projektijuht Grete Põldemaa.



Laido lisas, et toetusi kogunes lõpuks nii palju, et lisaks reisikulude katmisele saab meeskond panustada ka võistluse ettevalmistamisse. KG robootikaklubi juhendavad Olle Arak ja Kaja Puck.

