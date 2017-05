Uudised

Laurentiuse kiriku parkla ja aed korda

Teisipäev, 23. mai 2017.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 23. mai 2017. Laurentiuse kiriku parkla ja aed loodetakse juuni algul toimuvateks kirikupäevadeks valmis jõuda. FOTO: Valmar Voolaid Mullu sai alguse suurem projekt, mille raames oli plaanis korda teha Kuressaare Laurentiuse kiriku parkla ja kirikut ümbritsev aed. Nüüdseks ollakse töödega lõpusirgel ning kirikupäevadeks loodetakse alustatuga valmis jõuda.



EELK Kuressaare Laurentiuse koguduse õpetaja Anti Toplaan kinnitas, et plaanis on reformatsiooni 500 aasta juubeli puhul toimuvateks pidustusteks aed ja parkla valmis saada. 9.-10. juunil peetakse Saarte praostkonna kirikupäevi ja laulupidu.



“Projekt valmib kahes osas – mullu ehitati välja sademevete trassid, et vihmavesi ei kahjustaks kiriku müüre. Lisaks tehti valmis parkla alus,” selgitas Toplaan.

Sel aastal kaetakse parkla kivikattega ja korrastatakse kirikut ümbritsev aed, kuna uue aia tegemine oleks väga kalliks läinud.



Kuigi hoovialale viivad postid ja nende alla valatud alused said päris uued, jääb vana aed osaliselt alles – seda on kavas vastavalt vajadusele kohendada ning katkised plaadid välja vahetada.



Loodab valmis jõuda



Toplaan loodab, et järelejäänud kolme nädalaga jõutakse mai algul alustatud ehitustöödega valmis.



Reedel, 9. juunil saavad huvilised osaleda Kuressaare linnuse kapiitlisaalis toimuval konverentsil “Reformatsioon 500”. Samanimeline näitus pannakse üles Laurentiuse kirikus.



Õhtul on kirikus võimalus kuulata Martin Körberi laululoomingut kahe ansambli esituses, keda juhendab EELK Nissi Maarja koguduse organist Jaan Vaidla. Saaremaa Muuseumi teadusdirektor Olavi Pesti teeb ettekande Körberi tähendusest.



Avajumalateenistusel osalevad muuhulgas ka EELK peapiiskop Urmas Viilma ja piiskop Joel Luhamets. Õhtu lõpetab klassikalise muusika kontsert, kus esinevad Eesti Filharmoonia meeskvartett ja solistid. Samuti mõtiskleb estofiil, Ahvenamaa praost Morten Andersson.



Laupäev algab lastepäevaga kirikus, kus süüdatakse ja õnnistatakse ka praostkonna laulupeo tuli. Kontserti saab kuulata lossi hoovis.



Kuressaare linnuse näitustesaalis avatakse üldkultuuriline rändnäitus "Emakeelne pühakiri", millega tähistatakse Wastse Testamendi ilmumise 330. aastapäeva. Näitus jääb lossi üles kuuks ajaks.

