Saaremaa valla sümboolikakonkursile laekus 60 tööd

Teisipäev, 23. mai 2017.



Autor: Ahto Jakson Teisipäev, 23. mai 2017. Kokku laekus sümboolikakonkursile 37 ümbrikku, milles sisaldus kokku 60 tööd. Hulga ümbrikega jäi eile pildile Lääne-Saare vallavalitsuse jurist Liis Lepik. FOTO: Lääne-Saare vald 11 ühineva omavalitsuse baasil moodustatava Saaremaa valla sümboolika leidmiseks välja kuulutatud avalikule konkursile laekus kokku 60 tööd.



Konkursile sai töid esitada 20. märtsist 21. maini. Konkursitöö pidi sisaldama vapi ja lipu kavandit värvilisena ning mustvalgena, loodava omavalitsuse dokumendi näidisblanketti koos vapi kavandi ja omavalitsuse nimega dokumendi päises. Lisaks nõuti kirjeldust ja selgitust kavandil kujutatu sümboolse tähenduse kohta.



Kokku saadeti konkursi korraldajale Lääne-Saare vallavalitsusele 37 ümbrikku, milles sisaldus 60 tööd. “Riigikantseleile arvamuse andmiseks edastatakse 56 konkursitööd. Neli konkursile esitatud tööd ei vastanud Saaremaa valla konkursi tingimuste sellele punktile, mis ütleb, et konkursitöö esitatakse A4 formaadis paberil ning elektroonilisel infokandjal,” lausus Lääne-Saare valla infotöötaja Merike Lipu.



Kõik konkursile laekunud kavandid avalikustatakse ühinevate omavalitsuste kodulehekülgedel ja lisaks Saaremaa valla kodulehel www.saaremaavald.ee

Saaremaa valla sümboolika konkursi komisjon koguneb pärast riigikantselei poolt edastatud arvamuse laekumist ja rahva arvamuse väljaselgitamist.



Rahva arvamuse väljaselgitamiseks korraldatakse Saaremaa valla Facebooki lehel kaks nädalat kestev rahvahääletus, mille tulemusi võib komisjon lõpliku otsuse tegemisel arvesse võtta.



Riigikantselei poolt heakskiidu saanud kavandi esitab komisjon koos ettepanekuga Saaremaa valla vapi ja lipu määramise kohta ühinevatele omavalitsustele. Need omakorda esitavad ettepaneku sümboolika kinnitamiseks volikogudele.



