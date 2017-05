Uudised

Kuressaarlastel on südamel pargiteed

Teisipäev, 23. mai 2017.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 23. mai 2017. Tiia Päid oli tänavu kevadel pargis jalutamas üllatunud, et pargiteede olukord on kehva. FOTO: Tambet Allik Kaasava eelarve hääletusel on seni kõige enam hääli kogunud pargiteede korrastamise ettepanek, mille esitasid kaks inimest – Rita Peirumaa ja Ulvi Viik. Ettepanekud liideti. Eile õhtuks oli projekt kogunud 65 häält.



Kuressaare lossipark on nii linnarahva kui ka turistide lemmikpaik, pakkudes mitmeid võimalusi vaba aja veetmiseks. Park on hea koht jalutajatele ja harrastussportlastele, samuti on see sobilik paik kontsertide korraldamiseks ja kohvikute pidamiseks.



Kevadel kerkis päevakorda pargiteede olukord, sest märjal ajal kipuvad teed sopaseks muutuma.



„Ma tean, et palju on tehtud pargi halastuse poole pealt ja on püütud ka teedega tegeleda, aga selleks ei ole linn KIK-ilt raha saanud, samas on projekt olemas,“ ütles Rita Peirumaa.



Pargiteede korrastamine muudaks pargis liikumise inimestele mugavamaks, eriti kevadisel märjal ajal, ning võimaldab pargi ajaloolist miljööd säilitada ja paremini esile tuua. Peirumaad ei üllatanud, et ettepanek on palju toetajaid kogunud. „Tore, et nii on juhtunud,“ tõdes ta.



Kuressaare linnal on olemas projekt, mille alusel pargiteid korrastada. Teid saaks korrastada etapi kaupa, alustades olulisematest ja käidavamatest piirkondadest. Eeldatav maksumus on 25 000 eurot.



