Leedo müüs St.Ola Itaalia firmale

Teisipäev, 23. mai 2017.



Autor: BNS Teisipäev, 23. mai 2017. Vjatšeslav Leedole kuuluv ettevõtte St.Ola Maritime müüs St.Ola Itaalia firmale Emanuele d’Abunto, kirjutab Lääne Elu.



Reedel kirjutas Itaalia ajalehe Il Dispari veebileht, et Napoli lähistel asuva Ishia saare ettevõte Emanuele d’Abunto on ostnud St.Ola ja pannud sellele nimeks Medmar Giulia.



„Meeskond on juba pardal,“ kirjutas Il Dispari. „Eile toimingud lõpetati, vaja on veel vahetada registririiki ja heisata lipp,“ märkis leht.



Saaremaa Laevakompanii ostis 1971. aastal Meyer Werfti laevatehases Saksamaal Papenburgis ehitatud St.Ola 2002. aastal ettevõttelt P&O Scottish Ferries. Parvlaev St.Ola tegi viimase liinireisi Rohuküla-Heltermaa liinil mullu novembri lõpus. 1. detsembrist 2016 lõppes aluse rendileping suursaarte vahelistel parvlaevaliinidel toimetava TS Laevadega.



Mullu 30. detsembril arestis Pärnu maakohus riigile kuuluva sadamaid haldava riigifirma AS Saarte Liinid taotlusel parvlaeva St.Ola. Põhjuseks oli Leedole kuuluva Väinamere Liinid OÜ ja Saarte Liinide vaheline vaidlus sadamatasude üle suurusjärgus miljon eurot. 18. aprillil eemaldas kohus keelumärke laeva võõrandamiseks. Möödunud nädala kolmapäevast on St.Ola kustutatud Eesti laevakinnistusraamatust.



Parvlaev St.Ola on 86,31 meetrit pikk ja 16,31 meetrit lai, mahutab 480 reisijat ja 110 sõiduautot ning selle maksimaalne kiirus on 14,5 sõlme.



Emanuele d’Abunto ostis seitse aastat tagasi Saaremaa Laevakompaniilt ka parvlaeva Scania, mis sai nimeks Emanuele D’Abundo Primo. Oma viimase reisi tegi parvlaev Scania Väinameres Rohuküla–Heltermaa liinil. Tehingu maht oli vastavalt osapoolte kokkuleppele konfidentsiaalne.



