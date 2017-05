Muuseum kui mänguparadiis

Uudised

Esmaspäev, 22. mai 2017.



Autor: Sirli Tooming Esmaspäev, 22. mai 2017. Kuressaare kindluses sai laupäeval lauamänge mängida koos perega. FOTO: Tambet Allik Möödunud laupäeva õhtul ehk muuseumiööl muutus Kuressaare linnus mängude lossiks, kus nii suured kui väikesed hilisõhtuni endale erinevaid tegevusi leidsid.



Eri ajastute mänge alates lauamängudest kuni osavusmängudeni välja sai muuseumis mängida kella 23-ni ja täiesti tasuta.



“Meil on suur rõõm teada anda, et sel suvesoojal muuseumiööl külastas Kuressaare linnust rohkem inimesi kui eales varem ehk püsitasime vaieldamatult uue rekordi,” ütles Saaremaa muuseumi kultuurharidustöö osakonna juhataja Anna-Liisa Õispuu.



“Ajavahemikus kell 18-23 tuli linnusesse mängude ööle lausa 1928 inimest.” Õispuu sõnul oli ka möödunud aasta muuseumiööl rekordarv ehk 1574 külastajat, mis tänavu ligi 400 ületati. “Lisaks oli sel muuseumiööl linnus tavapärasest veel lisaks ka tund vähem avatud,” nentis ta rõõmustades, et muuseumiöö populaarsus üha kasvab.



Kahe lapse ema Monika Rand läks Kuressaare lossi ekstra muuseumiööks koos oma nelja-aastase tütre ja kuue-aastase pojaga. “Möödunud aastal käisime kogu perega,” sõnas ta. “Lastele meeldib muuseumis. Ja muuseumiöö on suurepärane võimalus kõigest giidiga koos osa saada ning meelde tuletada, milline aare meil siin Kuressaares lossi näol on.”



Rand sõnas, et midagi neist laupäeval pakutud atraktsioonidest esile tuua ei oskagi, kõik oli huvitav nii talle endale kui lastele. “Isegi Garel Püüa pajatusi uute väljakaevamiste kohta kuulasid lapsed vaikselt, kuigi jutt oli kaunis spetsiifiline,” ütles Rand. “Kahtlemata hariv ja huvitav teada saada, miks on renoveeritud just nii, mitte teisiti.”



Väga palju võimalusi



Saaremaa muusumi külastajaid jätkus ka Mihkli talumuuseumisse 167 ning Aavikute majamuuseumi 84 inimest. Mihkli talumuuseum oli pioneeride päralt, kus kunagiste pioneeride Külli Luubi ja Anu Tanila juhendamisel lauldi pioneerilaule ja mängiti pioneeride mänge ning talumuuseumi juhataja Tiina Ojala tutvustas aega, mil Mihkli talu oli osa kolhoosist. Johannes Aaviku kunagises kodus said inimesed end proovile panna keelemängudes ning maja perenaise Ene Tõru juhatusel kuulda lähemalt Aavikute elust ja töödest.



Muuseumis sai mängida keksu, nipsumängu ning erinevaid otsimis- ja maastikumänge, avatud oli väike kinosaal, kus näidati nostalgilisi, tänapäeva laste vanemate aegseid multifilme. Keskaja tegevuste hoovi juhendas Argo Kirs ning õhtu kõige vanemat, muistset strateegiamängu hnefatafl, Kaie Kesküla.



Kui lossi pääses kell 18, siis tegelikult algas muuseumiöö juba kell 17, mil startis buss muuseumi-öölistega ning Maret Soorski juhatusel sõideti maakonna erinevaid, põnevate lugudega koolimaju vaatama. Astes tervitas muuseumiöölisi Eva Raik-Ramst, Paadlas Heinrich Saar, Kärlal Mahta Aksalu, Pidulas Kersti Vaga ja Kihelkonnal Kai Kallas.



“Kui tore oli kogu see 50-liikmeline bussiseltskond ning kui hästi meid koolimajades vastu võeti,” rääkis Soorski säravi silmil bussituuri lõpetades.



Veteran tõmbenumbriks



Kuressaare linnuses osutus tõmbenumbriks muuseumi kõige suurem eksponaat, veteranist veoauto GAZ MM, mida Kalle Siiner ja Priit Kivi huvilistele tutvustasid. Kui viimaks asuti ka lõbusõite tegema, ei olnud järjekorral lõppu näha.



Kuressaare Muusikakooli õpilased Veikko Lehto eestvedamisel täitsid taas lossi imekaunite helidega ning andsid õhtu jooksul 21 kontserti. “Muusikakoolile eriline tänu, et nad juba kolmandat aastat meiega muuseumiööl koostööd teevad,” polnud Õispuu kiitusega kitsi.



Kui eelmisel, merekultuuri aastal, oli muuseumiöö teemaks “Öös on laineid”, siis selle aasta loosung “Öös on mänge” lähtus laste ja noorte kultuuriaastast.

