Nelja valla mudilased laulsid ja tantsisid Muhus

Esmaspäev, 22. mai 2017.



Autor: Sirli Tooming Esmaspäev, 22. mai 2017. Jussikese esimest sõpra, Esmaspäeva, kehastasid Muhu lasteaia lapsed, kes laulsid talle tervituseks. FOTO: Kalmer Saar Eile toimus Muhu saarel teine Ida-Saaremaa ja Muhu lasteaedade laulu- ja tantsupidu, millest võtsid osa Pöide, Orissaare, Laimjala, Muhu mudilased.



“Lapsed jagasid eile Muhus puhast rõõmu,” ütles peo idee autor, staažikas tantsupedagoog Anne Keerd, kelle sõnul oli pidu ilus ja südamlik ning õnnestus suurepäraselt. “Ei ole midagi paremat, kui laste säravad silmad. Kõik tulid oma etteastega väga hästi toime, isegi kolmeaastased moodustasid muruväljakul korralikke tantsuringe!”



Jussike ja sõbrad



Nelja valla lasteaedade laulu- ja tantsupidu algas Liiva bussipeatusest, kuhu lapsevanemad oma mudilastega kogunesid. Rahvarõivais rongkäik suundus Orissaare muusikakooli õpilaste puhkpillipillimängu saatel Muhu spordihoone kõrval olevale väljakule, kus oli õuelava esinejate jaoks piiratud ning publikule pingid pandud.



Seejärel süütasid valla kultuurijuhid ja vallavanemad heade soovide saatel peotule, mille meister oli Mati Kaljuste.



Peokava oli kujundatud Silvi Väljal lasteraamatu “Jussikese seitse sõpra” ainetel ja nii, nagu raamatuski, oli iga päev ise nägu ja tegemistega. Rollid olid jagatud ära nelja valla vahel ning igast lasteaiast sisustasid lapsed erinevate tegevustega ühe päeva.



Kava sidus tervikuks Leena Peegel ja peategelast Jussikest kehastas Laimjala valla sotsiaal- ja hariduskomisjoni esimees, lasteaiaõpetaja Eha Ennemuist.



“Lapsed olid väga tublid, tibatillukesed apsud olid armsad ning lahenesid käigu pealt,” ütles ta ilusa, päikesepaistelise ilma ja särasilmsete laste üle rõõmustades. “Eelmisel peol laulsid ja tantsisid kõik lasteaiad koos, siis sel aastal sai iga lasteaed endale ühe nädalapäeva.”



Liikuv pidu



Tantsida ja esineda said lastele lisaks ka kasvatajad, kes sisustasid Jussikese laupäeva ning pühapäeval kaasati ka korraldajad ja toetajad. Kava lõpuks liikusid kõik üheskoos kägartantsuna supikatla poole.



“Kuna esimene pidu ülemöödunud aastal Orissaares õnnestus, hakati juba jaanuaris uut korraldama. Pärast seda otsustati, et pidu peab hakkama rändama vallast valda ning sel aastal toodi see Muhumaale,” rääkis Muhu valla kultuurijuht Anneli Tamm, kelle sõnul lõid korraldamisel kaasa kõikide nelja valla allasutused.



“Pidu läks väga hästi korda, ilmgi hellitas meid seekord. Aga peo õnnestumine kõneleb sellest, et hea tahte ja väikese eelarvega on võimalik mida iganes korraldada. Kui on soov, siis sujub ka koostöö.”



Kokku esines peol nii lapsi kui täiskasvanuid üle kahesaja, teist niipalju said ühiselt loodud lustist pealtvaatajatena osa.



“Rahvast oli tõesti palju, mõnel lapsel oli lausa kogu suguvõsa,” kinnitas Tamm ning lisas, et seda pidu on vaja nii lastele, nende kasvatajatele, peredele ning korraldajatele.



