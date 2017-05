Uudised

Sõiduauto ja teetööde masin põrkasid kokku

Laupäev, 20. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Laupäev, 20. mai 2017. Škoda Fabia paiskus teelt välja vastu puud. FOTO: Valmar Voolaid Lääne-Saare vallas Karida külas põrkasid eile pärastlõunal külgepidi kokku sõiduauto Škoda ja teetöid teinud masin, mille tulemusena sai vigastada sõiduautot juhtinud naine.



Politsei sai kell 14.39 teate liiklusõnnetusest Kihelkonna-Veere maanteel, kus põrkasid kokku teetöid tegev sõiduk ja sõiduauto Škoda Fabia. Teetööde masin, millel oli taga haakes seadeldis, millega kaetakse kinni teedel olevaid auke, liikus Kuressaare suunas, Škoda aga Kihelkonna suunas.



“Hetkel veel teadmata põhjusel toimus külgkokkupõrge sõiduauto ja teetööde masina haakes olnud seadeldise vahel ning sõiduauto sõitis paremale poole teelt välja vastu puud,” ütles Kuressaare politseijaoskonna patrulltalituse juht Matis Sikk.

Liiklusõnnetuses sai kannatada Škodat juhtinud 55-aastane naine, kelle päästjad autost välja aitasid. Kiirabi toimetas autos ainsana viibinud juhi Kuressaare haiglasse. Škoda juht ise ei osanud öelda, mis täpselt juhtus. Kui teda kiirabiautosse viidi, küsis ta, et kas ta jäi roolis magama?



Politsei andmetel olid mõlema sõiduki juhid kained, omasid vastava kategooria juhtimisõigust ja kasutasid turvavarustust. Sündmuse asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud väärteomenetlust.



Ahto Jakson Politsei sai kell 14.39 teate liiklusõnnetusest Kihelkonna-Veere maanteel, kus põrkasid kokku teetöid tegev sõiduk ja sõiduauto Škoda Fabia. Teetööde masin, millel oli taga haakes seadeldis, millega kaetakse kinni teedel olevaid auke, liikus Kuressaare suunas, Škoda aga Kihelkonna suunas.“Hetkel veel teadmata põhjusel toimus külgkokkupõrge sõiduauto ja teetööde masina haakes olnud seadeldise vahel ning sõiduauto sõitis paremale poole teelt välja vastu puud,” ütles Kuressaare politseijaoskonna patrulltalituse juht Matis Sikk.Liiklusõnnetuses sai kannatada Škodat juhtinud 55-aastane naine, kelle päästjad autost välja aitasid. Kiirabi toimetas autos ainsana viibinud juhi Kuressaare haiglasse. Škoda juht ise ei osanud öelda, mis täpselt juhtus. Kui teda kiirabiautosse viidi, küsis ta, et kas ta jäi roolis magama?Politsei andmetel olid mõlema sõiduki juhid kained, omasid vastava kategooria juhtimisõigust ja kasutasid turvavarustust. Sündmuse asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud väärteomenetlust.Ahto Jakson

Veel artikleid samast teemast »