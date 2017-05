Uudised

Invalifti vaidlusele lahendust ei paista (1)

Laupäev, 20. mai 2017.



Autor: Sigrid Osa Laupäev, 20. mai 2017. Kaja Laus tõdes, et trepikoda on puudega teismelise lapsega liikumiseks sobimatu. FOTO: Valmar Voolaid Neljapäeval toimus Sepa 6 korteriühistu koosolek, et arutada invalifti paigaldamist, millega saaks paremini liikuma Kaja Lausi 14-aastane liitpuudega tütar. Ühist keelt siiski ei leitud.



Praegu veab Kaja last trepist alla ja üles süles, kuid naine loodab leida lahenduse, mis tema tervist säästaks. Trepitõstuki paigaldamiseks on maja trepikoda liiga kitsas ja ohutut kaldteed pole võimalik rajada.



Invalifti paigaldamiseks on vaja nii projekti kui majanaabrite nõusolekut. Kaja Laus soovib invalifti paigutada maja ette. Naabrid sellega nõus ei ole, kuid pakkusid omalt poolt kompromissi, et lifti võiks paigutada maja otsapoolse akna juurde.



Pakuti kompromissi



“Majaelanikud pakkusid alternatiivse lahendusena välja kasutada maja otsapoolset akent. Selle võimaluse Kaja välistas kategooriliselt,” ütles Sepa 6 korteriühistu esimees Kadri Laid.



Kaja Laus märkis, et aimas sellist tulemust ja tunnistas, et ei ole veel tegelikult näinud kirjalikku otsust lifti paigaldamise keelamise kohta maja ette.



“Lõppude lõpuks olen ikkagi mina see, kes otsustab, milline aken on meile mugavam. Mu korteri planeeringut vaadates ei ole see otsaaken hea lahendus, sest ma pean väga pikalt läbi korteri sõitma. Pean sõitma pliidist mööda. Talvel on mul hommikuti enamasti tuli pliidi all. Kas see on ikka piisavalt turvaline? Kuigi uks võimaldaks seda. Aga mingi naaber ei tule mulle seda ütlema, kuidas me peaksime liikuma,” seletas Laus. Samuti tõi ta välja selle, et otsaaken on alles vahetatud. Maja ees olevad aknad vajavad alles vahetamist, mistõttu oleks lifti paigaldamine sinna ka selle pärast mugavam.



Koosolek kujunes inetuks



Majaelanikud sellega nõus ei ole. Ühe põhjusena toodi välja see, et lift on inetu ja rikub maja fassaadi ning alternatiivne pakkumine lahendaks pere probleemi.

Lisaks kuue korteri esindajale kaheksast viibis koosolekul ka sotsiaalnõunik Monika Sarapuu, kes tunnistas, et koosolek kujunes väga pingeliseks ja konsensust ei saavutatud. Ka mitmed teised koosolekul viibinud tunnistasid, et asi läks suisa inetuks.



“Millise akna alla ja kas, jäi korteriühistu liikmete hääletada,” sõnas Sarapuu ja lisas, et olukord on väga keeruline ja kui sobivat lahendust selles majas ei leita, siis tõenäoliselt peab pere kaaluma muid võimalikke variante.



“Kas siis korter vahetada või… Paljud inimesed hakkavad niipidi mõtlema, kui nende pereliige haigestub,” seletas Sarapuu. Ta tõdes, et ühistu liikmetel on õigus vastu olla ja keegi kõrvalt otsuste tegemisele vahele segada ei saa.



Sigrid Osa

