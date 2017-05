Uudised

Sõnajalad ostsid soomlastelt tehase

Laupäev, 20. mai 2017.



Saaremaa ettevõte Eleon AS soetas Soomes Vaasa linnas tegutsenud Mervento tuulikulabade tootmise tehase koos tehnoloogia ja sisseseadega. Kauba peale annavad soomlased Eleonile oskusteabe.



“Soomlastega on meil olnud pikaajaline koostöö, paraku läks nende tehas pankrotti,” selgitas Eleon AS juhatuse liige Andres Sõnajalg hiljutist ostu-müügitehingut. “Nende seadmed on meie tuulikulabade tootmiseks sobivad, sügiseks kolime tehase seadmed Eestisse.”



Andres Sõnajala sõnul jääb tehase territooriumi kogupindala kahe kuni kolme hektari vahele, tootmishoone 6000 m2. Ostetud sisseseadega on võimalik 1,5 vahetusega toota laba nädalas, mis tähendab 17 komplekti labasid aastas. Kuna planeerimine ja arvutused alles käivad, siis täpset töötajate arvu ta öelda ei osanud, ent tootmismahtudest sõltuvalt prognoosib tehasesse töökohti paarisajale inimesele.



Saaremaale ei tule



Tehas on kavas käivitada hiljemalt aasta lõpuks ning selle asukoha võimalikud variandid on kas Tallinna lähiümbrus, Pärnumaa või Läti. Esimene eelistus on rajada tehas Aidusse, kuhu on planeeritud Eleon AS-i tuulikute esimene referentspark. “Labade transportimine on väga kallis, mistõttu on tehas mõistlik ehitada tuuleparkide arenduste lähedusse,” lisas ta. “Seega, Saaremaa nähtavasti hetkel kaalumisele ei tule.”



Alternatiivid kõne all



Küll aga kaalutakse alternatiive, tunnistas Andres Sõnajalg, tõdedes, et Aidu tuuleparki ja ka kõiki teisi Ida-Virumaa tuuleparke torpedeeritakse. “Aidusse on tehast mõtet ehitada vaid juhul, kui saame Ida-Virumaale tuulikuid püstitada,” sõnas ta ning selgitas, et kohus seadis põhjendusi esitamata esialgse õiguskaitse 30 päevaks ning see kehtib kuni 2. juunini. “Kohus saab seda ise ka varem tühistada ja loodame väga, et ta seda teeb. Kohtumäärus on seega väga olulise kaaluga.” Praegusel hetkel on esimeste tuulikute tornid püsti ja ehitustööd sellega lõpetatud, ütles Sõnajalg ning mainis, et tegelikult oli plaan esimesed tuulikud pöörlema panna kolmandaks kvartaliks. Siiski avaldas Sõnajalg lootust tuulepargi hiljemalt 2020. aasta lõpuks valmis saada.



