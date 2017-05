Uudised

Maavalitsuse ametnikele hüvitised

Laupäev, 20. mai 2017.



Aasta lõpus töö kaotavad Saare maavalitsuse töötajad saavad hüvitiseks oma keskmise kuupalga.



Rahandusministeeriumi personaliosakonna juhataja Marge Dubrovkini sõnul makstakse maavalitsuste teenistujatele, kelle hulka kuuluvad nii ametnikud kui ka töölepinguga töötajad, hüvitist teenistuja ühe kuu keskmise palga ulatuses. Sellele lisandub hüvitis kasutamata puhkusepäevade eest. Näiteks võib tuua Saare maavanema kuupalga, mille suurus on 2900 eurot.



Maavalitsus peab kogu saadaoleva summa maksma teenistujatele välja viimasel tööpäeval. Kuna maavalitsused jätkavad tööd kuni aasta lõpuni ja 31. detsember on pühapäev, makstakse raha välja hiljemalt 29. detsembril.



Lisaks on teenistujatel



õigus saada töötuskindlustuse seaduses ette nähtud koondamishüvitist, mille maksab välja töötukassa.



Kindlustushüvitist makstakse koondamise korral vaid neile, kelle teenistusstaaž on kestnud viis kuni kümme aastat.



