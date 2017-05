Uudised

Golfarid kogusid noortele toetust

Laupäev, 20. mai 2017.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 20. mai 2017. Jüri Tiitus on varem vähemalt kümnel korral heategevuseks golfi mänginud. FOTO: Valmar Voolaid Eile toimus Saare golfiklubis heategevuslik meeskondlik võistlus “Golf powered by Ameerika Auto” klubi noorte tegevuste toetuseks.



Mängus, kus igal rajal arvestati parima tulemuse saanud meeskonnaliikme löökide netotulemust, võttis omavahel mõõtu 12 võistluspaari. Päev jätkus eksklusiivse õhtusöögi ja oksjoniga.



Saaremaa golfiklubi esindaja Jüri Tiitus on varem vähemalt kümnel korral heategevuseks golfi mänginud. Veidi enne poole peale jõudmist oli mehel oma sõnul hästi läinud. “Kui arvestada, et ilm on nii ilus, ei saa halvemini mängidagi,” sõnas ta rõõmsalt.



Kuigi oksjonil pakutav hoiti osalejate jaoks esialgu saladuses, arvas Tiitus, et pakkumisele võivad tulla ikka sellised asjad, mis ühele golfarile igal juhul ära kuluvad. Näitena tõi ta golfiga seotud tooted, õhtusöögid, meened, mänguõigused ja hotellipaketid.



Klubikaaslane Ivo Uustulnd on samuti pea kümnel korral heategevuseks palli aukudesse juhtinud. Samas tema jaoks oli ilus ja suvine ilm üllatusena tulnud ja mitte positiivselt mõjunud. “Ei oska üldse arvestada, et pall liiga hästi lendab, mistõttu on tulnud liiga palju lööke teha.”



Uustulnd tunnistas, et kavatseb samuti noorte nimel rahakoti rauad lõdvemaks lasta.



Saare Golfi müügi- ja teenindusjuht Aile Rahu, kes samuti rajal esindatud oli, kinnitas, et heategevuseks kogutav raha läheb golfiklubis treenivatele lastele. “Raha läheb varustuse soetamiseks ja paneme noortetuuril üle Eesti võistlemiseks transpordile õla alla. Kuna talvel toimuvad golfitrennid KG ruumides, on ka sinna lisavarustust vaja,” selgitas ta.



Oksjonil tulid eile pakkumisele näiteks GOSPA ja Saare Golfi ühiselt kokku pandud pakett ja võimalus koos restorani Mo peakokaga neljale süüa valmistada ja seda nautida.



