Eesti Saarte mängud sel suvel Orissaares

Laupäev, 20. mai 2017.



10. juunil toimub Orissaares tammega staadionil kõiki saartel elavaid ja suvitavaid spordiharrastajaid ja -sõpru ühendav spordivõistlus Eesti Saarte mängud. Eesti Saarte mängud on nn rändvõistlus, mida sel aastal korraldab MTÜ Orissaare Sport.



Võistlejaid oodatakse kõikidelt Eesti asustatud saartelt. Võisteldakse erinevatel spordialadel, nagu kergejõustik, petang, male, mälumäng, köievedu, tänavakorvpall, võrkpall.



„Sel võistlusel on võidust veel tähtsam osavõtt. Spordialasid on erinevate oskuste ja treenituse tasemega harrastajatele. Kes kaugust ei hüppa, saab kõrget mõttelendu näidata mälumängus,“ ütles MTÜ Orissaare Sport juht Andla Rüütel.



