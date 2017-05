Uudised

Väino Kaldoja juhib Eesti Energia nõukogu

Laupäev, 20. mai 2017.



Eesti Energia nõukogu valis eile toimunud koosolekul nõukogu esimeheks suvevilsandlasest ettevõtja Väino Kaldoja, kelle volitused kehtivad kolm aastat.



Ka eelmine nõukogu esimees Erkki Raasuke on tugevalt seotud Saaremaaga, olles panustanud Soela sadama arendustesse.



Väino Kaldoja on Eesti Energia nõukogu liige alates 2015. aasta septembrist. Ta on Silberauto asutaja ja juhatuse esimees.



