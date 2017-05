Uudised

Saarlasest kaitsenõunik asub tööle Washingtonis

Laupäev, 20. mai 2017.



Autor: MM Laupäev, 20. mai 2017. FOTO: Ilmar Saabas / Delfi Suvekuudel tõmbab Stenbocki maja ukse enda järel kinni mitu olulist ametnikku, kirjutab Postimees. Lahkujate seas on ka Saaremaalt pärit kaitsenõunik Kadri Peeters (pildil), kelle äraminek on teada olnud juba mitu kuud. Nimelt alustab Peeters 1. augustist tööd kaitsenõunikuna Eesti saatkonnas Washingtonis, kuhu ta kandideeris ja osutus valituks juba eelmise aasta sügisel.



Koos temaga lahkub 2015. aasta augustis peaministri büroosse välisnõunikuna tööle tulnud Rein Tammsaar.



Kuressaare gümnaasiumis oma haridusteed alustanud Kadri Peeters asus peaminister Taavi Rõivase julgeolekunõunikuks 2014. aasta augustis ning jätkas ametis ka pärast valitsuse vahetust.



Varem töötas ta NATO rahvusvahelises sekretariaadis kaitsepoliitika ja -planeerimise divisjonis, kus tegeles kaitsepoliitikat puudutavate küsimustega.

