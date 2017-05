Uudised

Endise linnavaimuliku haud saab uue tähise

Laupäev, 20. mai 2017.



Kuressaare linnavalitsus kavatseb eraldada 250 eurot, et endise linnavaimuliku Conrad Eduard Hesse haud Kudjape kalmistul saaks uue tähise.



Seoses reformatsiooni 500. aastapäeva tähistamisega tutvus Saarte praost Anti Toplaan koos kalmistu-uurijate ja kalmistuvahiga Kudjape kalmistule maetud Kuressaare linna endiste vaimulike haudade olukorraga.



“Ülevaatuse käigus tuvastasime, et enamik haudu on rahuldavas seisus, kuid endise linnavaimuliku Conrad Eduard Hesse hauarist on murdunud,” tõdes Toplaan. Kellamäel tegutsev kivitööstus on valmis hauatähise taastama 250 euro eest, selle raha saamiseks palus praost Kuressaare linnalt toetust.



Kuressaare linnapea Madis Kallase sõnul teeb linnavalitsus otsuse järgmise nädala istungil, kuid põhimõtteline seisukoht summa eraldamiseks reservfondist on olemas.



Uuendatud hauatähis pühitsetakse Kudjapel 25. mail, mil on kavas süüdata küünlad kõigil kalmistule maetud endiste vaimulike haudadel.



Conrad Eduard Hesse sündis 4. novembril 1796 Tartus. Ta ordineeriti 16. augustil 1823 õpetajaks. Aastatel 1823–1834 töötas Hesse Pärnu Nikolai koguduse abiõpetajana, olles samal ajal linna konsistooriumi assessor ja õpetaja kreiskoolis.



