Maavalitsuse osakonnas läheb koondamisele üks ametikoht

Laupäev, 20. mai 2017.



Kuigi vabariigi valitsus näeb ette alates 1. septembrist maavalitsuste haridusosakonna töö ülemineku haridus- ja teadusministeeriumile, toob see Saare maavalitsuses kaasa vaid ühe tühjaks jäänud ametikoha koondamise.



Vabariigi valitsuse 30. märtsi kabinetinõupidamisel lepiti kokku, et maavalitsuste haridusvaldkonna ülesanded antakse haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisalale üle alates selle aasta 1. septembrist ehk uue kooliaasta algusest. Sellest lähtuvalt ei volitata samast kuupäevast enam maavanemat teostama haridus- ja teadusministri asemel järelevalvet.



Haridus- ja teadusministeeriumi alla kuuluvad alates 1. septembrist õppeasutuste järelevalve, koolijuhtide ja -pidajate nõustamine haridusega seotud küsimustes ning koolivõrgu planeerimises kohalike omavalitsuste nõustamine, toetamine, vajaliku infoga varustamine ja omavalitsustevahelise haridusalase koostöö toetamine.



Saare maavanema kohusetäitja Jaan Leivategija sõnul ei tähenda muudatus sugugi seda, et maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonnas haridusega tegelevatel ametnikel lõpeks 1. septembrist töö ära.



Osakonnas on hariduse küsimustega seotud Raivo Peeters ja Meelis Kaubi. “Meil kaob ära 0,6 ametikohta. Kujundame oma ametikohad pisut ümber. Kuna maavalitsusest lahkus töölt noorsoonõunik, jaotame tema ülesanded kahe ametniku vahel ära ja tühjaks jäänud ametikoha koondame,” ütles Leivategija.



Riigihalduse ministri Mihhail Korbi poolt maavalitsustele saadetud kirja kohaselt jääb piirkondlike ürituste korraldamine, sealhulgas olümpiaadid, õpilaste ja õpetajate tunnustamine ja vastavate ürituste korraldamine ning võrgustike (kooli- ja lasteaiajuhtide ühendused, aineühendused) töö toetamine jätkuvalt lepingu alusel täitmiseks maakondlikele kohalike omavalitsuste liitudele. Saare maakonnas on need ülesanded aasta lõpuni maavalitsuse käes.



Sihtasutusele Innove läheb uuringute (nt PISA), tasemetööde ja eksamite korralduses osalemine, haridust tõendavate dokumentide plankide ning kuld- ja hõbemedalite tellimine, väljastamine ja kasutamise kontrollimine.



