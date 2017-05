Uudised

Infopäeval käidi välja idee puhtast gümnaasiumist

Laupäev, 20. mai 2017.



Nädala keskel vahetati Meedla kojas infot riigigümnaasiumide loomise tagamaade ja sisulise toimimise kohta.



Infopäeval osalenud aselinnapea Tiia Leppiku sõnul sai kuulata kogemusi sellest, kuidas on koolivõrgu ümberkorraldused erinevates piirkondades toiminud ja milline variant on riigigümnaasiumi asutamisel ja personali värbamisel valitud.



“Lisaks muidugi kogemused otse direktoritelt – kõige staažikamalt ja kõige värskemalt,” sõnas Leppik. “Kuna paljudes maakonnakeskustes on riigigümnaasium juba loodud või kohe loomisel, siis meil on tõesti see hea võimalus, et saame kuulata teiste kogemusi ja nii teha parimaid valikuid.”

Kogemusi jagasid haridus- ja teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna asejuhataja Ruth Opmann, Viljandi gümnaasiumi direktor Ülle Matsin ja Hiiumaa gümnaasiumi direktor Ivo Eesmaa.



“Mina isiklikult saan öelda, et kuigi olen teemaga päris kursis, siis olulisi mõttekohti ja nüansse, millega veel peaks tegelema, oli kindlasti ka minu jaoks,” märkis abilinnapea. “Näiteks tõi Ruth Opman välja kolm erinevat riigigümnaasiumi asutamise varianti ja koolijuhid said oma kogemustele tuginedes anda tagasisidet, kuidas nende mudel toimis või mis valupunktid neis olid.”



Ministeeriumi esindaja on väljendanud mõtet, et teemat võiks vaadelda mitte niivõrd koolipidaja vaatest (riigigümnaasium), vaid kui kooli liiki ehk puhast gümnaasiumi, kus õpivad 10.–12. klassi noored.



Ettekandes oli põhjalikult välja toodud, millised on ministeeriumi vaates riigigümnaasiumi tugevused. Oluline osa selle sisulisest poolest oli selles, et koolis tegutseb ainult gümnaasiumiosa: nii õpetajatel töötamine kui ka keskkonna ja võimaluste loomine on tõhusam, kui tegemist on ühe eagrupi noortega.



“Meie jaoks annab infot ka see, milliseid küsimusi kohtumistel esitatakse ehk milliseid teemasid on vaja veel avada ja millisest infost on veel vajaka,” märkis Leppik, leides, et enne, kui saaks teemas kaasa rääkida, on vaja informatsiooni, aga just seda peaksidki infoõhtud ja kogemuste kuulamised andma.



Järgmine infoõhtu (teemal gümnaasiumist põhikooliks) toimub juba 29. mail kell 17 SÜG-i aulas. Kogemusi jagab Tartu Kivilinna kooli direktor, kes varem juhatas sealsamas gümnaasiumi.







Koolivõrgu korrastamise käigus kujundati Tartus nn puhtad gümnaasiumid ning endisest Tartu Kivilinna gümnaasiumist sai põhikool. Karin Lukk, kes töötas ka Tartu Kivilinna gümnaasiumi direktori ja arendusjuhina, räägibki sellest, milline on olnud tee gümnaasiumist põhikooliks, milliseid kõhklusi ja takistusi on tulnud ületada, kuidas muutusi juhtida ning kuidas leida motivatsiooni ja sütitada ka teisi, et leida uusi väljakutseid. Karin Lukk on Eesti aasta õppeasutuse juht 2015. Kõik huvilised on oodatud! Autor: Ene Kallas Laupäev, 20. mai 2017.Infopäeval osalenud aselinnapea Tiia Leppiku sõnul sai kuulata kogemusi sellest, kuidas on koolivõrgu ümberkorraldused erinevates piirkondades toiminud ja milline variant on riigigümnaasiumi asutamisel ja personali värbamisel valitud.“Lisaks muidugi kogemused otse direktoritelt – kõige staažikamalt ja kõige värskemalt,” sõnas Leppik. “Kuna paljudes maakonnakeskustes on riigigümnaasium juba loodud või kohe loomisel, siis meil on tõesti see hea võimalus, et saame kuulata teiste kogemusi ja nii teha parimaid valikuid.”Kogemusi jagasid haridus- ja teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna asejuhataja Ruth Opmann, Viljandi gümnaasiumi direktor Ülle Matsin ja Hiiumaa gümnaasiumi direktor Ivo Eesmaa.“Mina isiklikult saan öelda, et kuigi olen teemaga päris kursis, siis olulisi mõttekohti ja nüansse, millega veel peaks tegelema, oli kindlasti ka minu jaoks,” märkis abilinnapea. “Näiteks tõi Ruth Opman välja kolm erinevat riigigümnaasiumi asutamise varianti ja koolijuhid said oma kogemustele tuginedes anda tagasisidet, kuidas nende mudel toimis või mis valupunktid neis olid.”Ministeeriumi esindaja on väljendanud mõtet, et teemat võiks vaadelda mitte niivõrd koolipidaja vaatest (riigigümnaasium), vaid kui kooli liiki ehk puhast gümnaasiumi, kus õpivad 10.–12. klassi noored.Ettekandes oli põhjalikult välja toodud, millised on ministeeriumi vaates riigigümnaasiumi tugevused. Oluline osa selle sisulisest poolest oli selles, et koolis tegutseb ainult gümnaasiumiosa: nii õpetajatel töötamine kui ka keskkonna ja võimaluste loomine on tõhusam, kui tegemist on ühe eagrupi noortega.“Meie jaoks annab infot ka see, milliseid küsimusi kohtumistel esitatakse ehk milliseid teemasid on vaja veel avada ja millisest infost on veel vajaka,” märkis Leppik, leides, et enne, kui saaks teemas kaasa rääkida, on vaja informatsiooni, aga just seda peaksidki infoõhtud ja kogemuste kuulamised andma.Järgmine infoõhtu (teemal gümnaasiumist põhikooliks) toimub juba 29. mail kell 17 SÜG-i aulas. Kogemusi jagab Tartu Kivilinna kooli direktor, kes varem juhatas sealsamas gümnaasiumi.29. mail algusega kell 17 toimub Saaremaa Ühisgümnaasiumi aulas järjekorras teine riigigümnaasiumi teemast kantud infoõhtu. Oma kogemusi tuleb jagama Tartu Kivilinna kooli direktor Karin Lukk. Enne Tartus toimunud koolivõrgu ümberkorraldusi oli see kool täistsüklikool, kus ühes koolis õppisid 1.-12. klassi õpilased.Koolivõrgu korrastamise käigus kujundati Tartus nn puhtad gümnaasiumid ning endisest Tartu Kivilinna gümnaasiumist sai põhikool. Karin Lukk, kes töötas ka Tartu Kivilinna gümnaasiumi direktori ja arendusjuhina, räägibki sellest, milline on olnud tee gümnaasiumist põhikooliks, milliseid kõhklusi ja takistusi on tulnud ületada, kuidas muutusi juhtida ning kuidas leida motivatsiooni ja sütitada ka teisi, et leida uusi väljakutseid. Karin Lukk on Eesti aasta õppeasutuse juht 2015. Kõik huvilised on oodatud!

