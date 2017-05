Uudised

Atko: seadus ei luba bussil peatuste vahel peatuda

Laupäev, 20. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



OÜ Atko Liinide bussides on reisijad märganud kirju, mille kohaselt tohib buss peatusi teha ainult bussipeatustes ja tahavad teada, kas vanainimestel pole lootust väljuda neile sobivamas kohas. Bussifirma väitel tuleneb keeld liiklusseadusest.



Atko liinibussiga sõitnud Helve Pihl palus bussijuhilt peatust väljaspool ette nähtud peatust. “Bussijuht ütles, et ta ei saa peatuda, kuna tal on bussis GPS. Mul on kahju vanainimestest. Kui mõni soovib teeotsas maha minna, siis nüüd tuleb välja, et ei tohigi enam peatuda. See tundub natuke õõvastav,” leidis Pihl.

Seni olevat bussijuhid alati vastu tulnud. Pihl ei ole näinud bussijuhti, kes ei oleks bussi vanainimese palve peale kinni pidanud. Esimest korda märkas ta bussis kirja, mille kohaselt peatub buss ainult peatustes, möödunud kolmapäeval Kuressaare-Lümanda-Kihelkonna liinibussis.



Kas saab karistada?



“Enne seda, reedel ma otsisin bussis seda kirja, aga ei leidnud. Nii suurelt ma seda varem küll näinud ei ole. Helistasin ühele tuttavale bussijuhile. Ta ütles, et pole kirja kohta midagi kuulnudki,” rääkis Pihl.



“Kas see pole mitte seotud Atko bussijuhtide streigiga, kuna keegi bussijuhtidest andis Meie Maale infot (Meie Maa kirjutas 20. aprilli ajalehes, kuidas bussijuhi väitel üritas Atko ületunde palgas mitte kajastada – toim) või tahetakse kontrollida bussijuhtide ausust piletite müümisel?” pakkus naine.



Tal endal sellega probleemi pole ja saab hakkama, kuid kahju on vanainimestest, kellel on kas raske kott, sajab vihma või on raskusi käimisega. “Kas bussijuht saab nüüd karistada, kui keegi väljaspool peatust tahab väljuda?” tundis Pihl huvi. Ise on ta järgmisesse peatusesse pileti ostnud ka siis, kui tahab kahe peatuse vahel maha minna.



OÜ Atko Liinide Saaremaa osakonna juhataja Mati Maasi sõnul tuleneb väljaspool peatusi peatumise keeld liiklusseadusest. “Liinibuss peab peatuma peatustes. Kirjad on bussides kogu aeg üleval olnud. See on juhi enda vastutus, kui ta peatab bussi väljaspool peatust,” selgitas Maas.



Ta tõi kurvaks näiteks aastaid tagasi juhtunud liiklusõnnetuse. Pimedal ajal palus reisija Kogulas, et bussijuht peataks bussi väljaspool peatust ning jäi pärast seda auto alla.



GPS on bussis vajalik, et näha, mis kell buss kus kohas asus, vältimaks hilisemaid vaidlusi reisijatega. Autor: Ahto Jakson Laupäev, 20. mai 2017.Atko liinibussiga sõitnud Helve Pihl palus bussijuhilt peatust väljaspool ette nähtud peatust. “Bussijuht ütles, et ta ei saa peatuda, kuna tal on bussis GPS. Mul on kahju vanainimestest. Kui mõni soovib teeotsas maha minna, siis nüüd tuleb välja, et ei tohigi enam peatuda. See tundub natuke õõvastav,” leidis Pihl.Seni olevat bussijuhid alati vastu tulnud. Pihl ei ole näinud bussijuhti, kes ei oleks bussi vanainimese palve peale kinni pidanud. Esimest korda märkas ta bussis kirja, mille kohaselt peatub buss ainult peatustes, möödunud kolmapäeval Kuressaare-Lümanda-Kihelkonna liinibussis.“Enne seda, reedel ma otsisin bussis seda kirja, aga ei leidnud. Nii suurelt ma seda varem küll näinud ei ole. Helistasin ühele tuttavale bussijuhile. Ta ütles, et pole kirja kohta midagi kuulnudki,” rääkis Pihl.“Kas see pole mitte seotud Atko bussijuhtide streigiga, kuna keegi bussijuhtidest andis Meie Maale infot (Meie Maa kirjutas 20. aprilli ajalehes, kuidas bussijuhi väitel üritas Atko ületunde palgas mitte kajastada – toim) või tahetakse kontrollida bussijuhtide ausust piletite müümisel?” pakkus naine.Tal endal sellega probleemi pole ja saab hakkama, kuid kahju on vanainimestest, kellel on kas raske kott, sajab vihma või on raskusi käimisega. “Kas bussijuht saab nüüd karistada, kui keegi väljaspool peatust tahab väljuda?” tundis Pihl huvi. Ise on ta järgmisesse peatusesse pileti ostnud ka siis, kui tahab kahe peatuse vahel maha minna.OÜ Atko Liinide Saaremaa osakonna juhataja Mati Maasi sõnul tuleneb väljaspool peatusi peatumise keeld liiklusseadusest. “Liinibuss peab peatuma peatustes. Kirjad on bussides kogu aeg üleval olnud. See on juhi enda vastutus, kui ta peatab bussi väljaspool peatust,” selgitas Maas.Ta tõi kurvaks näiteks aastaid tagasi juhtunud liiklusõnnetuse. Pimedal ajal palus reisija Kogulas, et bussijuht peataks bussi väljaspool peatust ning jäi pärast seda auto alla.GPS on bussis vajalik, et näha, mis kell buss kus kohas asus, vältimaks hilisemaid vaidlusi reisijatega.

Veel artikleid samast teemast »