Maakonna vanim elanik pidas 101. sünnipäeva

Reede, 19. mai 2017.



Autor: Pamela Talzi Reede, 19. mai 2017. Linda Meri 101. sünnipäeva puhul käis teda õnnitlemas ka Salme vallavanem Kalmer Poopuu. Taga poeg Enn. FOTO: Valmar Voolaid Eile pidas oma 101. sünnipäeva maakonna vanim inimene Linda Meri, kelle puhul võib öelda, et kui ta silmanägemine oleks veel nii selge kui kümme aastat tagasi, näeks teda endiselt rattaga mööda küla vuramas.



Viimase kümne aastaga on Linda silmanägemine aga kehvemaks muutunud ja see on nii mõnestki tegevusest loobuma sundinud. “Varem tegin ikka lastelastele jõuluks kampsuneid ning seda ja teist,” õhkas naine igatsevalt, lisades, et viimasel ajal ta puhkab ka palju.



Selle juurde lisas poeg Enn Meri, et ema oli nii suur rattaga sõitja, et veel 91-aastaselt vuras kõikjal ringi. “Eks ta oleks veelgi sõitnud, aga siis läks nägemine nii kehvaks, et pidime talt ratta ära võtma,” lausus Enn naerdes.



Oma teisest hobist, aiatöödest, on samuti tulnud käed puhtaks pühkida. “Üle-eelmisel aastal veel tegutsesin aias, aga hakkasin rohides ka lilli välja tõmbama. Katsusin kätega, mis taim võib olla, aga see läks liiga keeruliseks,” tunnistas Linda.



Küsimusele, kas ta nooremana mõtles, kui vanaks võiks elada, vastas Linda, et lootis oma õe kombel vähemalt 80-aastaseks saada. “Nüüd olen natukene kauaks jäänud, nad on mind vist seal üleval ära unustanud,” muigas ta.

Vanus on paari aastaga oma töö teinud ja väsimus kimbutab. Nimelt kasutab Linda liikumiseks tugiraami ja õues saab ta liigelda ratastooliga. “Ükspäev just viis Enn mind ringkäigule. Mis ratastoolis viga olla, aga käimine väsitab jalad ära,” nentis Linda.



Elu mere taga



Juba noorelt hakkas Linda tööle kaupluses. Alustas ta Kuressaares praeguse Norman Optika koha peal olnud toidupoest. Siis aga laenas ta isalt raha, et Lasteaia ja Tolli tänava nurgale oma pood teha. “Kui isalt raha laenasin, lubasin talle, et kahe aastaga maksan võla tagasi. Selle nimel töötasin nagu kurivaim,” meenutas ta.



Rootsi põgeneti seitsmemeetrise laevaga, kus oli peal 18 inimest. Päeva meenutab laual isegi üks vana foto. “Rootsi jõudes võttis sõjalaev meid sleppi ja see pilt on siis tehtud,” selgitas Enn.



Enn juhtus 1994. aastal ühest Eesti päevalehest Stockholmis nägema näitusel olnud pilti “Kui esimesed paadid põgenesid”. Ta võttis lehe toimetusega ühendust, et pildist koopia hankida.



Reis olevat võtnud aega 24 tundi. Algselt taheti Pangalt alustades küll Gotlandile minna, aga tormine ilm viis neid hoopis Stockholmi. Sealt saadeti nad aga edasi ja pärast kolme tundi seilamist randuti Dalarös.



Esialgu töötas Linda Rootsis vabrikutes, hiljem õnnestus tal avada oma maiustuste pood. Seda pidas ta üldiselt üksi. Tööle läks ta hommikul kaheksast ja naasis õhtul kümnest.



Esimest korda sai Linda Saaremaale naasta 1989. aastal, kui toimusid esimesed Saaremaa päevad. “See oli üks suur elamus!”



Saare maavalitsuse perekonnaseisuametnik Avo Levisto kinnitas, et järgmistena saavad maakonnas 101-aastaseks kuressaarlane Ljubov Leier juulis ja Paula Tarvis Muhust septembris. Lisaks pidas märtsis 100 aasta juubelit Armilde Haamer Orissaare vallast.



Tuleva aasta veebruaris on 100 aasta juubel maakonna vanimal mehel Andrei Lempul Leisi vallast.





Mälu kasutamine hoiab erksana



Minia Ann Meri ütles, et mullu oli Linda veel tubli kõndija ning paar aastat tagasi käis ta veel suvilas. “Ta sõitis selleks mitme bussiga ja vastu oli tellitud takso ning pärast samamoodi tagasi. Tal olid kõik toidud kaasas, mida seal mikrolaineahjus soojendas,” selgitas Ann.



Lindat peab minia väga täpseks ja süsteemseks ning teistele mõtlevaks inimeseks. Lisaks on tal ka äärmiselt hea mälu. “Kui ta poodi pidas, arvutas ta kõike peast ja ilmselt on see hästi mõjunud – tal on arvutamine siiani hea.”



Rohtusid ei ole Lindal tarvis võtta. Ainult B12 vitamiini soovitati, aga mitte, et tal tervis kehv oleks, vaid arst arvab, et see on kõrge vanuse puhul hea lisand. “Ta võtab neid tablette väga täpselt, isegi kui meie vahepeal ära unustame, tuletab ta meelde, et nüüd on uusi vitamiine vaja tuua.”Mälu kasutamine hoiab erksana

