Uudised

Valjala külastab sõprusvalda

Reede, 19. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 19. mai 2017. Täna sõidavad Valjala vallajuhid Soome Pirkkala vallale külla.



“Sõidame sõprusvalla Pirkkala kutsel neile paariks päevaks külla,” ütles Valjala vallavanem Aare Martinson, lisades, et Pirkkala tähistab oma valla 95. sünnipäeva. Pirkkala ja Valjala sõlmisid sõprussidemed 1991. aasta detsembris, mõned kuud enne Valjala vallale ametlikult omavalitsusliku staatuse andmist.



“Ehkki Valjala vald on Pirkkalast rahvaarvult kümme korda väiksem, on meie läbikäimine olnud vastastikku rikastav,” rääkis Martinson, tähendades, et Valjala on saanud sõprusvallalt nii moraalset kui ainelist tuge. Tihe on olnud koostöö koguduste ja lasteaedade vahel. Pirkkala rahvas on imetlenud meie rahvatantsijaid ja lauljaid. “Selliseid ehedast rahvuskultuurist kantud kontserte ja pidusid neil enam ei olevat,” märkis Martinson.



Palju ideid ja mõtteid kohaliku elu hüvanguks



Soome sõidavad volikogu esimees Liilia Eensaar, vallajuht Aare Martinson, vallasekretär Ene Johanson ja endine vallavanem Kaido Kaasik, kes oli Valjala ja Pirkkala valla vaheliste sõprussidemete tekkimise ja arenemise juures.



Kaido Kaasik meenutas samuti, et sõprussidemed on olnud aastate jooksul aktiivsed. Valjala õpilased tegid koos soomlastega rahvusvahelisi projekte, Pirkkala rahvakapellid ja jazzbändid käisid Valjalas esinemas. Kogemusi jagasid omavahel volikogu liikmed ning Pirkkala noorte tööpaja eeskujul sündis Valjalas asutus Valjala Tööpada, mis oli tol ajal üks esimesi Eestis.



“Saime sealt palju ideid ja mõtteid, kuidas kohalikku elu edendada,” märkis Kaasik, kelle sõnul on Pirkkala vald üks kiiremini arenenud omavalitsusi Soomes.



Viimati külastasid Pirkkala valla esindajad Valjalat märtsikuus toimunud valla 25 a juubeli pidulikul üritusel. Järgmisel nädalal, 25.–27. maini võõrustab Valjala vald Pirkkala volikogu ja vallavalitsuse 20-liikmelist delegatsiooni Valjalas. “Sõidame sõprusvalla Pirkkala kutsel neile paariks päevaks külla,” ütles Valjala vallavanem Aare Martinson, lisades, et Pirkkala tähistab oma valla 95. sünnipäeva. Pirkkala ja Valjala sõlmisid sõprussidemed 1991. aasta detsembris, mõned kuud enne Valjala vallale ametlikult omavalitsusliku staatuse andmist.“Ehkki Valjala vald on Pirkkalast rahvaarvult kümme korda väiksem, on meie läbikäimine olnud vastastikku rikastav,” rääkis Martinson, tähendades, et Valjala on saanud sõprusvallalt nii moraalset kui ainelist tuge. Tihe on olnud koostöö koguduste ja lasteaedade vahel. Pirkkala rahvas on imetlenud meie rahvatantsijaid ja lauljaid. “Selliseid ehedast rahvuskultuurist kantud kontserte ja pidusid neil enam ei olevat,” märkis Martinson.Soome sõidavad volikogu esimees Liilia Eensaar, vallajuht Aare Martinson, vallasekretär Ene Johanson ja endine vallavanem Kaido Kaasik, kes oli Valjala ja Pirkkala valla vaheliste sõprussidemete tekkimise ja arenemise juures.Kaido Kaasik meenutas samuti, et sõprussidemed on olnud aastate jooksul aktiivsed. Valjala õpilased tegid koos soomlastega rahvusvahelisi projekte, Pirkkala rahvakapellid ja jazzbändid käisid Valjalas esinemas. Kogemusi jagasid omavahel volikogu liikmed ning Pirkkala noorte tööpaja eeskujul sündis Valjalas asutus Valjala Tööpada, mis oli tol ajal üks esimesi Eestis.“Saime sealt palju ideid ja mõtteid, kuidas kohalikku elu edendada,” märkis Kaasik, kelle sõnul on Pirkkala vald üks kiiremini arenenud omavalitsusi Soomes.Viimati külastasid Pirkkala valla esindajad Valjalat märtsikuus toimunud valla 25 a juubeli pidulikul üritusel. Järgmisel nädalal, 25.–27. maini võõrustab Valjala vald Pirkkala volikogu ja vallavalitsuse 20-liikmelist delegatsiooni Valjalas.

Veel artikleid samast teemast »