Staadioni tänava parkla uuendamisele

Reede, 19. mai 2017.



Autor: MM Reede, 19. mai 2017. FOTO: Valmar Voolaid Kuressaare linnavalitsus on kuulutanud välja hanke “Tuule–Staadioni–Vana-Roomassaare parkla ehitustööd”. Eesmärk on ehitada välja Kuressaare linnas Staadioni tänava kinnistul asuv parkla, mis külgneb Tuule, Staadioni ja Vana-Roomassaare tänavaga.



Juurdepääsud parklasse tulevad Tuule ja Vana-Roomassaare tänavalt. Parklasse on projekteeritud 84 kohta sõiduautodele, kaks kohta liikumispuudega inimeste sõidukitele ja kolm autobussidele.



Pakkumuste kriteeriumiks on madalaim hind ning neid saab esitada 2. juunini.

