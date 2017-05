Uudised

Liis Koppel avas Kahtlas töötukassa toel õmblustoa

Reede, 19. mai 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 19. mai 2017. Kolmapäeval käisid Liisu Õmblustuba uudistamas Kahtla lasteaia lapsed ja kasvatajad. Nende külaskäik tuli Liisile (keskel) vahva üllatusena. FOTO: Eha Ennemuist Teisipäeval avas ettevõtja Liis Koppel Laimjala vallas Kahtla külas Liisu Õmblustoa.



“See juhtus tänu sellele, et kuna mul on kolm last ning viimase lapsega lapsehoolduspuhkuselt tööle minnes ei olnud mul enam töökohta,” kirjeldas Liis oma ettevõtjaks kujunemise teekonda.



Ta võttis ennast töötuks ja käis töötukassa poolt pakutud koolitustel. Kuna Liis oli õmbluskoolis õmblemist õppinud ning ka kodus endale ja oma lähedastele ikka tasapisi õmmelnud, siis tundus talle, et ta võiks hakata sellega leiba teenima. “See on minu jaoks ülioluline, et ei peaks kusagile kaugemale sõitma ja et töökoht asub kodus,” tähendas ta.



Liisu Õmblustuba asub pere elumaja kõrval vanas taluhoones, mille tema kuldsete kätega abikaasa ehitas ümber ja sisustas. Töötukassast saadud toetusega ostis Liis endale õmblusmasinad ja lisaks tikkimismasina.



Tikkimisteenuse pakkumine on olnud ettevõtliku naise sõnul seni tagaplaanil, sest kogu tema energia on läinud õmblusteenuse peale. “Aga ma olen seda õppinud ja saan nüüd sellega ka rohkem tegeleda,” rõõmustas ta.



Liisu Õmblustuba OÜ nime all on firma töötanud juba aasta aega. Küsimusele, kas tal on plaanis tulevikus ka töötajaid palgata, vastas Liis, et praegu ei ole ta sellele mõelnud, kuid samas, kunagi ei või teada.



Klientideks on Liisil seni olnud rohkem õrnema soo esindajad, kuid ka meestele on tulnud riideid parandada. “Inimesed on tulnud kas midagi uut tegema või vana parandama ning loodan, et mu tööga on seni rahule jäädud,” nentis ta.



Liisu Õmblustoal ei ole lähiümbruses otseseid konkurente. Hea käega õmbleja leiavad üles lisaks kohalikele nii Pöide, Kuressaare kui ka Orissaare inimesed.

