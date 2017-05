Uudised

Meelespea ladu ootab tühjendamist

Reede, 19. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ene Kallas Reede, 19. mai 2017. Janne Nurmik. MTÜ Meelespea kutsub täna kõiki kella 17–19 oma lattu.



“Uut omanikku ootavad enamasti riided ja jalatsid, natuke on ka muud,” on kirjas üleskutses. Ladu asub EPT õuel, vasakul siseõues enne Fixuse sildiga hoonet.

“Laos olev kraam on lihtsalt niisama saada! Aitäh eest,” sõnas Janne Nurmik (pildil) MTÜ-st Meelespea.



MTÜ Meelespea koondab vabatahtlikke, kes on valmis kaasa aitama heategevusürituste ja -projektide korraldamisele. Organisatsiooni liikmed on korraldanud heategevuslikku müüki – heategevusturgu Kuressaares, heategevusüritusi ja aidanud seeläbi abivajajaid Saare maakonnas.



Ühing kannab ideed: teeme head saarlaselt saar-lasele. “Uut omanikku ootavad enamasti riided ja jalatsid, natuke on ka muud,” on kirjas üleskutses. Ladu asub EPT õuel, vasakul siseõues enne Fixuse sildiga hoonet.“Laos olev kraam on lihtsalt niisama saada! Aitäh eest,” sõnas Janne Nurmik (pildil) MTÜ-st Meelespea.MTÜ Meelespea koondab vabatahtlikke, kes on valmis kaasa aitama heategevusürituste ja -projektide korraldamisele. Organisatsiooni liikmed on korraldanud heategevuslikku müüki – heategevusturgu Kuressaares, heategevusüritusi ja aidanud seeläbi abivajajaid Saare maakonnas.Ühing kannab ideed: teeme head saarlaselt saar-lasele.

Veel artikleid samast teemast »