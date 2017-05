Uudised

Pihtla kool otsib uut juhti

Reede, 19. mai 2017.



Autor: Ene Kallas Reede, 19. mai 2017. Jüri Saar. FOTO: Valmar Voolaid Pihtla kooli senine direktor Elna Õunpuu on otsustanud pärast tööaastaid puhata. Pensionile minna. Seega otsib Pihtla vald uut koolijuhti.



“Kui direktor on ikka nii 65 pluss, siis tekivad mõtted, et ehk jääks koju,” lausus Pihtla vallavanem Jüri Saar. “Seda mõtet on ta kandnud juba mõni aeg.” Ühel päeval saab lihtsalt aeg täis. Jüri Saar märkis, et Õunpuu on juba varem üritanud minna, aga ikka edasi jäänud.



“Tegemist on tubli inimesega,” kiitis Saar koolijuhti ja avaldas lootust, et järgmine direktor on vähemalt sama tubli.



