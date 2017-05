Uudised

Kalmistute teabepäev Kaarmal

Neljapäev, 18. mai 2017.



Täna räägitakse Kaarma kiriku pastoraadi peahoones kalmistutest. Korraldajaks muinsuskaitseamet.



Viimastel aastatel on esile kerkinud mitmed kalmistutega seotud teemad, puudutades matusekombeid, kalmude kujundust, kalmistute hooldamist ja korrashoidu, sh puistu hooldamist. Aeg kalmistu-teemaliseks teabepäevaks on seega küps.



Päeval räägitakse kalmisturegistrist Haudi ja EV 100 raames planeeritava kingituse tegemisest Saaremaa kalmistutele.



Teabepäeva põhiosa toimub Kaarma kiriku pastoraadi peahoones, päev võetakse kokku Kaarma kalmistul.



Päeva raames saab kuulda seda, kuidas on lahendatud kalmistute plaanid, sellest räägib muinsuskaitseameti ajaloomälestiste peainspektor Ilme Mäesalu. KoppelArhitektid OÜ maastikuarhitekt Liis Koppel kõneleb Saaremaa kalmistute traditsioonilisest kujundusest. Päeva üheks huvitavamaks ettekandeks võiks lugeda aga siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au ettekannet “Matusekombeid meil ja mujal”.



Kalmistuvahi argipäevast räägib Lääne-Saare valla kalmistute haldusspetsialist Olev Aru, Haudist Tallinna Kalmistute teenindusjuht Lauri Berg. EBS majandusteooria ja rahanduse õppetooli õppejõud Aavo Reinfeldt kõneleb kingitusest Saaremaa kalmistutele Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul.



