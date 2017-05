Uudised

Luce kooli läheb 12 last

Neljapäev, 18. mai 2017.



Autor: Ene Kallas Neljapäev, 18. mai 2017. Sel sügisel avatavasse erakooli läheb 12 last. Avaldusi laekus 18.



“Lapsevanemad on oma kinnituse andnud,” sõnas tulevase kooli juht Tiia Leppik. Üks väljakäidud vastuvõetavate arvudest oli aga 15.



Leppik kinnitas, et jah, tõesti, algul öeldigi erinevaid numbreid. “Ütlesime 10–15, aga me peame vaatama oma ruumi ressurssi,” sõnas ta, märkides, et kuna piirid on ikkagi ees, nii ruumide kui võimaluste osas, siis tuli valik teha.



Kooliminevad lapsed valiti välja vestluse alusel. “Me ei tahtnud katseid teha, see pole meie eesmärk,” märkis tulevane koolijuht, “pigem see, kellega saame kõige paremini koostööd teha.” Valik olnud väga raske, aga sellega tuli hakkama saada.

“Kui päris aus olla, siis valitud sai selle järgi, kuidas koostöö võimaluse nägemine kõige parem tundus. Ja kuidas jutule saime,” täpsustas Leppik.



Ta möönis, et eks valik olnudki suhteliselt subjektiivne, aga paremat metoodikat hetkel neil võtta ei ole.



