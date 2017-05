Uudised

Debora saab endale mere

Neljapäev, 18. mai 2017.



Autor: Ene Kallas Neljapäev, 18. mai 2017. Debora Vaarandi mälestuskuju avati mullu oktoobris. FOTO: Tambet Allik 3. juunil kell 16 saab Debora endale mere. Täpsemalt – Laimjalas avatakse Debora Vaarandi mälestuskuju plats koos väikese veekoguga.



Tegemist on üle kolme aasta kestnud ettevõtmise, Debora Vaarandi 100. sünniaastapäeva tähistamise kauni finaaliga. Kuju koos puidust paadikujuliste pinkidega avati eelmise aasta oktoobris.



“Kuju platsi arhitekt on Jüri Irik, kes kahjuks vaatab platsi avamist kõrgelt pilvepiirilt,” sõnas ettevõtmisega seotud Anna-Liisa Õispuu.



Kuju ümbruse kujundamine koos pinkide ja “mere” paigaldamisega läheb maksma ligi 4000 eurot.



Avamisel peetakse pidukõnesid, esinevad rahvatantsurühm Kedrus, naisansambel Vallatud Kurvid, naiskoor Suilised ning Kahtla lasteaia ja kooli lapsed. Korraldajad paluvad kaasa võtta piknikukorvi ja tulla koos perega.

