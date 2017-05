Uudised

Muhu liharestoran avatakse juunis

Neljapäev, 18. mai 2017.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 18. mai 2017. Raunmäe maja remondi ajal. Muhu liharestoran plaanitakse avada juuni esimesel nädalal.



“Avamine seisab formaalsuste ja juriidika taga,” kinnitas liharestorani omanikust ettevõtja Kalev Raidjõe. Ta ütles, et suures osas on ta töötajad leidnud, kuid lihtne see polnud. Lahti plaanitakse olla kuuel päeval nädalas, kuid täpsemad kellaajad ei ole veel paika pandud.



