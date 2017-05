Uudised

Direktor: üleminek riigikoolile oli lihtne

Neljapäev, 18. mai 2017.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 18. mai 2017. Ivo Eesmaa. FOTO: Hiiu Leht Eile õhtul toimus Meedla kojas infoõhtu, kus riigigümnaasiumi loomist ja toimimist tutvustasid haridus- ja teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna asejuhataja Ruth Opmann, Viljandi gümnaasiumi direktor Ülle Matsin ja Hiiumaa gümnaasiumi direktor Ivo Eesmaa.



“Meie eesmärk oli jagada kogemusi,” ütles Viljandi gümnaasiumi direktor Ülle Matsin. Viljandis mindi riigigümnaasiumile üle 2012. aastal.



Matsin selgitas oma ettekandes, milliseid tegureid peaks kooli käivitamisel silmas pidama.



Ta rääkis, kuidas uues olukorras kanda edasi häid ja tugevaid valdkondi, mis on kohalikus hariduses juba välja kujunenud.



Samuti tulid jutuks kooli õppekava nn disainikohad ning toodi näiteid, mis mudelid on Viljandi riigigümnaasiumi puhul end õigustanud – millega on rahul õpilased, millega töötajad.



Hiiumaa gümnaasiumi direktor Ivo Eesmaa rääkis nende kogemusest riigigümnaasiumi loomisel.



Ta tunnistas, et üks olulisemaid küsimusi muutuse osas oli see, kuivõrd vaba on oma otsustes üks riigikool ja selle direktor ning kelle koostöös täpsemalt sünnivad õppekavad.



“Mina endise munitsipaalgümnaasiumi direktorina ütlen, et suurt vahet ei ole. Ühtmoodi vaba olen oma otsustes, mis puudutab õppeprogrammi sisu,” ütles Eesmaa.



Ta tõdes, et on praeguse riigigümnaasiumiga rahul ning möönis, et rahul on ka õpilased. “Meil oli üleminek selles mõttes lihtne, et tegelikult eraldati endisest Kärdla ühisgümnaasiumist gümnaasiumiosa ja sellest moodustus riigigümnaasium. Mis alles jäi, sellest sai Kärdla põhikool.”



























Mõlemad koolid paiknevad endiselt kõrvuti. Kuna tegu on väiksemate koolidega, siis õpetajad õpetavad mõlemal pool nagu ennegi, et koormus täis saada.

