Auriga uus sissepääs valmis

Neljapäev, 18. mai 2017.



Autor: Sirli Tooming Neljapäev, 18. mai 2017. Uus eskalaator Aurigas viib teisele korrusele ja muudab liikumise keskuses dünaamilisemaks, sõnas keskuse esindaja Kristjan Maaroos.



Keskuse esindaja Kristjan Maaroosi sõnul muutus kliendimugavuse seisukohast see, et hoones tekib ringliiklus, esimese korruse galeriisaalid Rimi vastas on nüüd mõlemalt poolt ligipääsetavad, keskus on avaram ja liiklemine seal dünaamilisem.



Uue sissepääsu juures on valminud neli müügiboksi, kus jätkavad peatselt kalapood ja e-sigaretipood ning uute tulijatena mobiilitarvikute ja -teenuste pakkuja ning gurmeetoodete kauplus.



Koidutähe asemele Kapella



Esindaja sõnutsi ei toimu muudatused üksnes keskuse vormis, vaid paljudele peaks ka keskuse uuenenud sisu meelepärane olema. Maaroosi kinnitusel avatakse aatriumis endise Koidutähe asemel uus kohvik nimega Kapella, mille nimi tuleneb Auriga tähekogu erksaima tähe Capella nimest.



“Sõlmisime lepingu eelmisel nädalal,” ütles Maaroos ning lisas, et kohviku opereerimine usaldati kohalikule toitlustusettevõtjale Bali Chauchanile, kes on ennast eduka toitlustajana juba tõestanud.



Kõik lepingud on uute partneritega sõlmitud ning seniste rentnikega, kes vähegi soovi avaldasid, pikendatud. “Jätkajaid on kindlasti rohkem ja nii mõnigi on võtnud ette koguni laienemise,” sõnas Maaroos, lisades, et rendilepingute lõpetamise peamiseks põhjuseks Auriga keskuses on olnud ettevõtte äritegevuse lõpetamine Saaremaal.



Operatsioon töötavas südames



“Teeme justkui südameoperatsiooni: remondime töötavat organit nii, et patsient ellu jääks,” tunnistas Maaroos Meie Maale ning lisas, et praeguste rentnike ja klientide jaoks on tõesti periood ebamugav.



Ümberehituste tegija, Saaremaa ettevõtte Korberi OÜ juhatuse liige Lembo Piip tõdes, et objekt ülemäära lihtne pole, aga töödega ollakse graafikus.

Enne suve valmivate kauplemispindade ja vestibüüli remont on kavas lõplikult valmis saada maikuu lõpuks.



Suuremat avamisüritust korraldada ei kavatseta, aga esindaja sõnul tervitavad kauplused oma külastajaid mitmete sooduspakkumistega.



Kuna samal ajal keskuse rekonstrueerimisega toimub ka linna peatänava remont, mille tähtaeg on samuti mai lõpp, siis saab Auriga suveks juba julgemalt kliente keskusesse kutsuda, sõnas Maaroos.



Suvel alustab Auriga keskuses ehitust Apollo kino, tööde planeeritud lõpptähtaeg on käesoleva aasta sügis. Ehitustööde ajaks jääb keskus avatuks.

