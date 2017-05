Uudised

UUS! Sõrves hukkus tulekahjus eakam naine

Kolmapäev, 17. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Kolmapäev, 17. mai 2017. FOTO: Valmar Voolaid Saaremaal Torgu vallas hukkus kolmapäeva hommikul elumaja põlengus eakas naine.



Häirekeskus sai kell 8.17 teate Kaavi külas. Teataja sõnul nägi ta naabertalust suitsu ning suuri leeke. Helistaja sõnul võis majas olla ka inimene. Järgnes veel teinegi hädaabikõne, kus anti teada, et maja on üleni leekides ning ohus võivad olla ka kõrvalhooned.



Esimesena sündmuskohale jõudnud Torgu vabatahtlikud päästjad tuvastasid, et hoone on lausleegis. Sündmusele reageerisid Kuressaare, Orissaare, Kihelkonna kutselised päästjad. Tulekahju lokaliseeriti kell 9.34. Veidi enne kella 10 leiti kustutustööde käigus hukkunu. Järelkustutustööd kella 11.20 ajal veel kestsid.



Seni ei ole teada, millest tulekahju alguse võis saada. Päästjatele avanenud pildist sündmuskohal ning hädaabikõnedest saadud info põhjal võib öelda, et tulekahju oli hoones saanud segamatult areneda väga suureks.



Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juht Viktor Saaremets soovitab kõigil nii enda kui ka oma lähedaste kodust tuleohutust tõsiselt võtta.



„See ei ole keeruline ega ka kallis. Kontrollige järjepidavalt, kas teie kodus on suitsuandur ikka töökorras. Suitsuandur on kõige kiirem tulekahju avastaja ning annab oma tugeva helisignaaliga ohust märku nii teie naabritele kui ka näiteks magavale inimesele. Kiire teavitus ohust võimaldab kiirelt ka abi kutsuda ning hoida ära traagilised tagajärjed,“ selgitas Saaremets suitsuanduri olulisust ning tõhusust.



„Kui arvate, et vajate koduse tuleohutuse hindamisel abi, siis helistage päästeala infotelefonil 1524 ja kutsuge meid appi,“ julgustas ennetusbüroo juht. Häirekeskus sai kell 8.17 teate Kaavi külas. Teataja sõnul nägi ta naabertalust suitsu ning suuri leeke. Helistaja sõnul võis majas olla ka inimene. Järgnes veel teinegi hädaabikõne, kus anti teada, et maja on üleni leekides ning ohus võivad olla ka kõrvalhooned.Esimesena sündmuskohale jõudnud Torgu vabatahtlikud päästjad tuvastasid, et hoone on lausleegis. Sündmusele reageerisid Kuressaare, Orissaare, Kihelkonna kutselised päästjad. Tulekahju lokaliseeriti kell 9.34. Veidi enne kella 10 leiti kustutustööde käigus hukkunu. Järelkustutustööd kella 11.20 ajal veel kestsid.Seni ei ole teada, millest tulekahju alguse võis saada. Päästjatele avanenud pildist sündmuskohal ning hädaabikõnedest saadud info põhjal võib öelda, et tulekahju oli hoones saanud segamatult areneda väga suureks.Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juht Viktor Saaremets soovitab kõigil nii enda kui ka oma lähedaste kodust tuleohutust tõsiselt võtta.„See ei ole keeruline ega ka kallis. Kontrollige järjepidavalt, kas teie kodus on suitsuandur ikka töökorras. Suitsuandur on kõige kiirem tulekahju avastaja ning annab oma tugeva helisignaaliga ohust märku nii teie naabritele kui ka näiteks magavale inimesele. Kiire teavitus ohust võimaldab kiirelt ka abi kutsuda ning hoida ära traagilised tagajärjed,“ selgitas Saaremets suitsuanduri olulisust ning tõhusust.„Kui arvate, et vajate koduse tuleohutuse hindamisel abi, siis helistage päästeala infotelefonil 1524 ja kutsuge meid appi,“ julgustas ennetusbüroo juht.

Veel artikleid samast teemast »