Muhulastel taas oma vallas hambaravi

Kolmapäev, 17. mai 2017.



Autor: Sirli Tooming Kolmapäev, 17. mai 2017. Veel märtsi alguses soojustati Muhu ambulatooriumi teist korrust, kus hambaarst Anneli Randmets nüüd moodsas keskkonnas jälle patsiente vastu võtab. FOTO: Valmar VOolaid Ainus hambaravikabinet Muhu saarel Liiva külas alustas nädal tagasi patsientide vastuvõttu ning on avatud: Muhu ambulatooriumi teise korruse remont sai valmis.



“Eriti oluline muudatus on minu jaoks nõuetekohane ja toimiv ventilatsioonisüsteem kabinetis,” sõnas Muhu ambulatooriumi hoones üle 20 aasta praktiseerinud hambaarst Anneli Randmets.



Ta avaldas austust perekeskusele, kellel tuli remondi ajal esimesel korrusel tööd jätka ning kiitis Collester OÜ ehitajaid ja valla ehitusnõunikku, kes suutsid nelja kuu jooksul korraldada põhjaliku ja spetsiifilise remondi. Uus hambaravikabinet sai uue küttesüsteemi ning soojus-, heli- ja röntgenkiirguse isolatsiooni. “Ehitaja ütles, et pange nüüd või pomm plahvatama, keegi ei kuule,” naeris doktor.



Ebainimlikku hambaravijärjekorda mitmekuise sundpuhkuse järel siiski tekkinud ei ole ning Randmetsa arvates pole enamik patsiente remondist ja kabineti sulgemisest nähtavasti kuulnudki.



“Patsiente on erinevaid. Need, kes iga viie aasta järel meid külastavad, ei märganud kindlasti midagi. Neid, kes meie teenust regulaarselt kasutanud on, saime teavitada ning aegsasti raviplaani korrigeerida,” lisas doktor, kinnitades, et pikk paus on läinud märkamatult ja suuremaid tagasilööke muhulaste tervisele pole ta täheldanud. Randmetsa sõnul praegu veel järjekorrad pikad ei ole ja ravikabinet suvel ei puhka, nii et kellel on hambaravi plaanis, siis on võimalik seda kavandada ka suvekuudesse.



Esimene korrus ootab järge



Muhu vallale kuuluva raviasutuse kapitaalremont sellega ei piirdu, ka esimene korrus, kus asub perearstikeskus, vajab uuenduskuuri. Seda, kas ja millal perearstikeskus värskema ja kaasaegsema töökeskkonna saab, Muhu valla arendusnõunik Annika Auväärt täpselt öelda ei osanud.



“Kahjuks tõesti hetkel konkreetset vastust anda ei oska, kuna see sõltub eelkõige valla eelarvevahenditest,” möönis ta.



