Leedo kaebus ootab senini lahendust

Kolmapäev, 17. mai 2017.



Autor: ERR Kolmapäev, 17. mai 2017. Vjatšeslav Leedo. FOTO: Delfi Ärimees Vjatšeslav Leedole kuuluva OÜ Väinamere Liinid kaebus Euroopa Komisjonile, kus ta süüdistab Eesti majandusministeeriumi keelatud riigiabi andmises Tallinna Sadama tütarettevõtetele, ei ole lahendust saanud ning ka ministeerium ei tea, millal seda võib oodata.



Väinamere Liinide mullu suvel esitatud kaebuse kohaselt andis majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 2014. aasta sügisel keelatud riigiabi osaühingutele TS Laevad ja TS Shipping, et nad mandri ja suursaarte vahelise liiniveo hanke tingimata võidaksid.



Majandusministeeriumi lennundus- ja merendusosakonna juhataja Taivo Linnamägi ütles ERR-ile, et ministeerium on alates eelmisest aastast, mil Leedo firma Euroopa Komisjonile kaebuse esitas, komisjoniga kirjavahetust pidanud.

