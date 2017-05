Uudised

Suvi toob kaasa Majakajahi

Kolmapäev, 17. mai 2017.



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 17. mai 2017. Seikluslikus sõidumängus on ülesandeks leida saarelt võimalikult palju majakaid ja tuletorne. FOTO: villis.ee Sel suvel tuleb Saare- ja Muhumaale meeleolukas auto- ja motoseiklus, mille käigus tuleb leida saartelt nii palju majakaid ja tuletorne, kui etteantud kahepäevasesse ajakavasse mahub. Olgu öeldud, et kokku on neid üle 20.



Seikluslikus sõidumängus saab osaleda oma auto, mootorratta või mõni muu tänavalegaalse liikuriga. Ühe sõiduki jagu inimesi moodustavad võistkonna. Võistlus on ellu kutsutud auto-mototurismi ja -matkamise ning kauni kodumaa põnevate kohtade avastamiseks.



Üritus toimub 15.-16. juulil ning 19.-20. augustil.

“See tuleb esimest korda. Mõte ise on küll paar aastat vana, kuid nüüd oli aeg küps,” lausus ürituse korraldaja Väino Laisaar, keda Saaremaaga seovad lapsed.

Seiklemiseks jagatakse võistkondadele kaardid, millele on kantud majakad. Igast leitud majakast tuleb teha foto, millel on selgelt eristatavad sõiduk või võistkonna liikmed ning majakas. Lõpp-punktis loetakse tehtud fotode baasil kokku lõplik tulemus ning “kogutud” majakade arv kantakse edetabelisse.



Tegu on projekti avaüritusega ja kui kõik õnnestub, on sarnaseid üritusi plaanis läbi viia ka mujal Eestis.



“Majakad iseenesest on üldse väga põnev teema ja paljudele inimestele väga südamelähedane. Neid inimesi, kes käivad majakaid vaatamas ja nendesse ronimas, on tegelikult väga palju. Enamasti läheb majaka juurde tore tee, mida keegi niisama mööda sõites ei kasuta,” rääkis korraldaja.



Võitjat ootab nädalavahetusepikkune proovisõit Jeep Renegade’iga. Muud auhinnad loositakse välja kõigi osalevate võistkondade vahel

