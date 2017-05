Uudised

Kuressaare castingu sajast osalejast pääses edasi seitse

Kolmapäev, 17. mai 2017.



Autor: Sirli Tooming Kolmapäev, 17. mai 2017. Lastefilmi võtted algavad tuleva aasta jaanuaris. Foto: Heikki Leis Kuu tagasi toimunud Eesti uue mängufilmi “Eia jõulud Tondikakul” Kuressaare castingul osalejaist valiti teise vooru Kristiin Pulk, Nora Helena Norna Põld, Aleksandra Vahter, Henriette Ausmaa, Oliver Leppik, Jakob Vapper ja Patrick Paiste.



”See oli meile suur üllatus, tahtjaid oli ju nii palju!” sõnas Kuressaare gümnaasiumi 5.c klassi õpilase Oliver Leppiku ema Piret Leppik. ”Oliveril on suur rõõm järgmises voorus osaleda.”



Kuressaare Vanalinna kooli 4.a klassi õpilase Nora Helena Norna Põllu ema Heler Põld arvab, et edasipääsemine on tütrele hea kogemus. ”Me ei mõtle praegu selle peale, kas ta saab peaosa või kõrvalosa, ainuüksi osavõtt on juba suur asi,” lisas ta.



Kui Tallinnas osales üle tuhande lapse, kellest teise vooru pääses ligi 30, siis Kuressaares osalenud ligikaudu sajast lapsest pääses edasi seitse ehk tulemus suhtarvuna on suisa hiilgav. Esimesest voorust edasipääsenute nimed avalikustati eile kodulehel www.eiafilm.ee, lisainfot leiab ka filmi Facebooki lehelt.



“Oleme justkui harjunud mõttega, et tänapäeva lapsed veedavad vaba aega vaid nutiseadmetes. Kuid mitme tuhande lapsega juttu ajades saime teada, et enamik lapsi eelistab kübermaailmale oma sõprade ja lähedastega õues mängimist, looduse avastamist ning huviringides käimist.



Loodame, et saime kõigile osalejatele pakkuda ühe põneva ja uudse kogemuse,” sõnas castingu korraldaja Anu Tähemaa, kelle sõnul üllatas rolliproove läbi viinud meeskonda, et katsetele tulnud linnalaste kõrval oli nii suur hulk lapsi väikestest küladest ja alevikest.



