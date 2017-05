Uudised

Verd loovutati vähem

Kolmapäev, 17. mai 2017.



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 17. mai 2017. Eile lõppesid Kuressaare kultuurikeskuses kaks päeva väldanud doonoripäevad, mille tulemus oli tavapärasest veidi nõrgem.



Doonoripäevi külastas 174 saarlast, kelle külaskäik lõppes eduka vereloovutusega 141 inimesel. Doonorite perega liitus 10 esmadoonorit.

“Võrdluseks: kui me märtsi lõpus Kuressaares käisime, oli saarlaste aktiivsus suurem. Meid külastas toona 229 saarlast ning verd sai loovutada 194 doonorit,” ütles Põhja-Eesti regionaalhaigla kommunikatsioonispetsialist Urve Pals.



Lisaks olid nad siis ühe päeva ka Orissaares ning kolme päevaga koguti 103 liitri verd.



