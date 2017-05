Uudised

Saarekoll lüheneb metsavarguse tõttu

Teisipäev, 16. mai 2017.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 16. mai 2017. Foto: Valmar Voolaid Maasturite jõukatsumisürituse Saarekoll Facebooki lehel andsid korraldajad teada, et seoses metsa- ja palkide vargusega ühel suurel maa-alal peatati võistluse luba ja liikumine sellel alal kuni asjaolude selgumiseni.



“Kuna Saarekollil oli seal arvestatav osa orienteerumispunkte ja lisakatseid ning meil ei ole võimalik nii vahetult enne võistlust uusi alasid leida ja kooskõlastusi saada, pidime vastu võtma otsuse lühendada võistlust ühe päeva võrra,” tõdes võistluse korraldaja Asko Berens.



Juhtunust tulenevalt muudetakse ka teiste päevade ajakava ja mõningaid punkte.

Neljapäeva õhtul Saarekolli jõukatsumist ei toimu. Reede õhtul tuleb üks lisakatse ja lühikese laupäeva asemel on oodata pikka päeva, mis algab varem ja lõpeb oluliselt hiljem kui algselt planeeritud.



