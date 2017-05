Uudised

Tühermaalt leitud soomlane saab koju

Teisipäev, 16. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 16. mai 2017. Heigo Suuster (vasakul) ja Kalvi Trei näitasid kohta, kust nad kadunud soomlase pühapäeva õhtul leidsid. FOTO: Sigrid Osa 3. mail Kuressaarde tulnud ja kadunuks jäänud 68-aastane Risto, kes leiti neli päeva hiljem Marientali elamurajooni ja lennujaama vahel asuvalt maa-alalt väga raskes seisus, saab täna Kuressaare haiglast välja.



Teda haiglas külastanu teadis rääkida, et Ristol avastati kolm kuni viis maohammustust, tema keha oli mürki täis, samuti leiti mehe pealt 40 puuki. Maohammustused asusid nii lähestikku, et täpselt ei olnud hammustuste arvu võimalik kindlaks teha.



Täna sõidab mees bussiga kodumaale tagasi, kus jätkab haiglaravi, Ristole tuleb Tallinnasse vastu tema õde. Mehe tervis on tunduvalt parem, kuid hammustada saanud jalg on endiselt paistes.



Soomlase leidsid tühermaalt juhuslikult kohalikud elanikud Kalvi Trei ja Heigo Suuster. Leidmishetkel oli soomlase tervis halb – ta kontakteerus kehvasti, tõusta ei jaksanud ning tema jalg oli siniseks tõmbunud.



Siiani on ebaselge, kuidas Risto tühermaale üldse sattus. Soomlase leidnud mehed käisid samas kohas veel hiljemgi, et leida talle kuulunud riideid või muid esemeid, kuid tulutult. Mehe asjad on kadunud kui tina tuhka. Teda haiglas külastanu teadis rääkida, et Ristol avastati kolm kuni viis maohammustust, tema keha oli mürki täis, samuti leiti mehe pealt 40 puuki. Maohammustused asusid nii lähestikku, et täpselt ei olnud hammustuste arvu võimalik kindlaks teha.Täna sõidab mees bussiga kodumaale tagasi, kus jätkab haiglaravi, Ristole tuleb Tallinnasse vastu tema õde. Mehe tervis on tunduvalt parem, kuid hammustada saanud jalg on endiselt paistes.Soomlase leidsid tühermaalt juhuslikult kohalikud elanikud Kalvi Trei ja Heigo Suuster. Leidmishetkel oli soomlase tervis halb – ta kontakteerus kehvasti, tõusta ei jaksanud ning tema jalg oli siniseks tõmbunud.Siiani on ebaselge, kuidas Risto tühermaale üldse sattus. Soomlase leidnud mehed käisid samas kohas veel hiljemgi, et leida talle kuulunud riideid või muid esemeid, kuid tulutult. Mehe asjad on kadunud kui tina tuhka.

Veel artikleid samast teemast »