Algas kaasava eelarve hääletus

Teisipäev, 16. mai 2017.



Autor: MM Teisipäev, 16. mai 2017. Käthe Pihlak. FOTO: Valmar VOolaid 28. mai hilisõhtuni saavad vähemalt 16-aastased Kuressaare kodanikud avaldada arvamust, milliste ettepanekute elluviimiseks kasutada linna kaasavas eelarves ette nähtud 50 000 eurot. Hääletada saab veebilehel volis.ee. Kaasava eelarve kasutamiseks esitati 31 ettepanekut ja hääletusele suunati neist 19.



Linnavalitsuse koostööprojektide koordinaator Käthe Pihlak selgitas, et vastavalt uuele korrale tuleb hääletada kahe ettepaneku poolt. Pihlaku sõnul on sel aastal lootust, et rahastuse saab rohkem ettepanekuid kui varasematel aastatel. Linnavalitsuse koostööprojektide koordinaator Käthe Pihlak selgitas, et vastavalt uuele korrale tuleb hääletada kahe ettepaneku poolt. Pihlaku sõnul on sel aastal lootust, et rahastuse saab rohkem ettepanekuid kui varasematel aastatel.

