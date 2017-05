Uudised

Waleslased ei raatsinud lahkuda

Teisipäev, 16. mai 2017.



Autor: Sirli Tooming Teisipäev, 16. mai 2017. Walesi lipp Üleeile lõppes waleslastest põllumeeste ja talupidajate esmakordne visiit Saaremaale. “Külalised Kesk-Walesist väisasid mitut põllumajandus- ja väikeettevõtmist maakonnas,” ütles Meie Maale waleslaste maaletooja Jekaterina Näälik, kes on varemgi koos Krista Estaga Wrisi abil huvilisi Ameerikast, Kanadast ning mujalt siia aidanud tuua.



“Waleslased olid meil nähtust võlutud, nad hindasid Saaremaa värsket õhku ja lahkeid inimesi ning ohkasid kurvastusest, et peavad lahkuma.”



Kolme päeva jooksul külastasid Briti põllupidajad ja lambakasvatajad Saaremaa lihatööstust ning Simmo-Paavli, Olli-Välja ja Rautsi talu.



“Rahvast oli palju, väga erineva tegevusvaldkonna esindajaid heinakasvatajatest kartulikasvatajateni välja,” sõnas Rautsi talu noorperemees Taavi Põri.



Sarnane kartul



“Seega oli huvi laiapõhjaline. Meilt küsiti põgusal kohtumisel, milliseid kartulisorte me siinses kliimas kasvatame. Selgus, et hoolimata erinevatest sordinimedest, kasvatame sarnast kartulit.”



Veel jõudsid waleslased tutvuda Good-Kaarma seebi ja kosmeetika valmistamisega, koos perenaisega teha Orbu talus kadakasiirupit ning külastada Lümanda lubja- ja tõrvaparki, kus Priit Penu andis põhjaliku ülevaate lubja tootmisest ja ajaloost.



